В ISW пояснили як рф перекручує позицію Китаю щодо війни в Україні
Київ • УНН
МЗС рф та Китаю по-різному висвітлили зустріч міністрів Лаврова та Ван І на саміті G20. росія намагається показати більшу підтримку своєї позиції з боку Китаю, ніж є насправді.
росія, ймовірно, намагається показати, що Китай підтримує позицію кремля щодо війни в Україні більше, ніж КНР готова публічно заявляти. Про це у своєму аналітичному зведенні повідомляє Інститут вивчення війни ISW, передає УНН.
Деталі
Міністр закордонних справ росії сергій аавров зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван І на саміті міністрів закордонних справ G20 у Південній Африці 20 лютого.
У офіційному повідомленні МЗС росії зазначено, що Ван підкреслив, що підхід КНР до вирішення війни в Україні зосереджений на усуненні "корінних причин" війни,
Зазначається, що офіційний звіт МЗС Китаю щодо зустрічі помітно відрізнялось і стверджувало, що лавров заявив, що росія, а не КНР, віддана вирішенню "корінних причин" війни.
Ймовірна навмисна хибна інтерпретація МЗС росії відображає спробу росії повністю узгодити позицію КНР щодо війни зі своєю власною, намагаючись зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати всередині росії уявлення про відносини росії з Китаєм,
Російські офіційні особи чітко визначили "основні причини" війни як ймовірне порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах, прилеглих до кордону з росією, що свідчить про те, що кремль, як і раніше, відданий нав'язуванню своєї волі та інтересів безпеки Сполученим Штатам та Європі та не зацікавлений у компромісі.
Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо Трампа і торгівлі - Reuters21.02.25, 09:00 • 36251 перегляд
Доповнення
Китай, говорячи про війну рф проти України, вважає, що всі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах, про що заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, наголосивши на ролі Європи в них.