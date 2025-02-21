В ISW пояснили як рф перекручує позицію Китаю щодо війни в Україні

росія, ймовірно, намагається показати, що Китай підтримує позицію кремля щодо війни в Україні більше, ніж КНР готова публічно заявляти. Про це у своєму аналітичному зведенні повідомляє Інститут вивчення війни ISW, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ росії сергій аавров зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван І на саміті міністрів закордонних справ G20 у Південній Африці 20 лютого.

У офіційному повідомленні МЗС росії зазначено, що Ван підкреслив, що підхід КНР до вирішення війни в Україні зосереджений на усуненні "корінних причин" війни, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що офіційний звіт МЗС Китаю щодо зустрічі помітно відрізнялось і стверджувало, що лавров заявив, що росія, а не КНР, віддана вирішенню "корінних причин" війни.

Ймовірна навмисна хибна інтерпретація МЗС росії відображає спробу росії повністю узгодити позицію КНР щодо війни зі своєю власною, намагаючись зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати всередині росії уявлення про відносини росії з Китаєм, - повідомляють аналітики.

Російські офіційні особи чітко визначили "основні причини" війни як ймовірне порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах, прилеглих до кордону з росією, що свідчить про те, що кремль, як і раніше, відданий нав'язуванню своєї волі та інтересів безпеки Сполученим Штатам та Європі та не зацікавлений у компромісі.

Надії Китаю бути миротворцем в Україні стикаються з його цілям щодо Трампа і торгівлі - Reuters

Доповнення

Китай, говорячи про війну рф проти України, вважає, що всі зацікавлені сторони повинні брати участь у мирних переговорах, про що заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, наголосивши на ролі Європи в них.