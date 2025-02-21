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В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

Киев  •  УНН

 • 20909 просмотра

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МИД рф и Китая по-разному осветили встречу министров лаврова и Ван И на саммите G20. россия пытается показать большую поддержку своей позиции со стороны Китая, чем есть на самом деле.

россия, вероятно, пытается показать, что Китай поддерживает позицию кремля относительно войны в Украине больше, чем КНР готова публично заявлять. Об этом в своей аналитической сводке сообщает Институт изучения войны ISW, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел россии сергей аавров встретился с министром иностранных дел КНР Ван И на саммите министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.

В официальном сообщении МИД россии указано, что Ван подчеркнул, что подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "коренных причин" войны,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что официальный отчет МИД Китая о встрече заметно отличался и утверждал, что лавров заявил, что россия, а не КНР, привержена решению "коренных причин" войны.

Вероятная преднамеренная ложная интерпретация МИД россии отражает попытку России полностью согласовать позицию КНР по войне со своей собственной, пытаясь укрепить свой международный авторитет и сформировать внутри России представление об отношениях России с Китаем,

- сообщают аналитики.

Российские официальные лица четко определили "основные причины" войны как вероятное нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах, прилегающих к границе с россией, что свидетельствует о том, что кремль по-прежнему предан навязыванию своей воли и интересов безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе.

Надежды Китая быть миротворцем в Украине сталкиваются с его целям в отношении Трампа и торговли - Reuters21.02.25, 09:00 • 18014 просмотров

Дополнение

Китай, говоря о войне рф против Украины, считает, что все заинтересованные стороны должны участвовать в мирных переговорах, о чём заявил министр иностранных дел Китая Ван И, подчеркнув роль Европы в них.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
van-i-politikВан И (политик)
natoNATO
yuzhnaya-afrikaЮжная Африка
kitaiКитай
ukrainaУкраина

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