В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине
Киев • УНН
МИД рф и Китая по-разному осветили встречу министров лаврова и Ван И на саммите G20. россия пытается показать большую поддержку своей позиции со стороны Китая, чем есть на самом деле.
россия, вероятно, пытается показать, что Китай поддерживает позицию кремля относительно войны в Украине больше, чем КНР готова публично заявлять. Об этом в своей аналитической сводке сообщает Институт изучения войны ISW, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел россии сергей аавров встретился с министром иностранных дел КНР Ван И на саммите министров иностранных дел G20 в Южной Африке 20 февраля.
В официальном сообщении МИД россии указано, что Ван подчеркнул, что подход КНР к решению войны в Украине сосредоточен на устранении "коренных причин" войны,
Отмечается, что официальный отчет МИД Китая о встрече заметно отличался и утверждал, что лавров заявил, что россия, а не КНР, привержена решению "коренных причин" войны.
Вероятная преднамеренная ложная интерпретация МИД россии отражает попытку России полностью согласовать позицию КНР по войне со своей собственной, пытаясь укрепить свой международный авторитет и сформировать внутри России представление об отношениях России с Китаем,
Российские официальные лица четко определили "основные причины" войны как вероятное нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах, прилегающих к границе с россией, что свидетельствует о том, что кремль по-прежнему предан навязыванию своей воли и интересов безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе.
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Дополнение
Китай, говоря о войне рф против Украины, считает, что все заинтересованные стороны должны участвовать в мирных переговорах, о чём заявил министр иностранных дел Китая Ван И, подчеркнув роль Европы в них.