09:00
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
Новые правила проверки возраста в Великобритании резко сократили трафик порносайтов – Financial Times

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Посещаемость популярных порносайтов в Великобритании упала почти вдвое после введения обязательной проверки возраста. Pornhub и XVideos потеряли около 47% посетителей, а xHamster — 39%.

Новые правила проверки возраста в Великобритании резко сократили трафик порносайтов – Financial Times

С момента введения обязательной проверки возраста британских пользователей на сайтах для взрослых, посещаемость самых популярных порталов, в частности Pornhub, сократилась почти вдвое.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Трафик британских пользователей на некоторые из самых популярных в мире порнографических веб-сайтов сократился почти вдвое с момента вступления в силу новых правил проверки возраста в Великобритании, причем Pornhub потерял более 1 миллиона посетителей всего за две недели

- говорится в публикации.

Снижение посещаемости Уже за первые две недели после начала проверок трафик самых популярных порносайтов в Великобритании резко упал:

  • Pornhub и XVideos потеряли около 47% посетителей;
    • xHamster - 39%.

      Среднесуточные посещения Pornhub снизились с 3,2 млн в июле до 2 млн в начале августа, а xHamster - с 1,7 млн до 1,2 млн. Pornhub объяснил, что падение трафика типично для сайтов, выполняющих требования проверки возраста, и часто сопровождается ростом посещений сайтов, которые таких правил не соблюдают.

      В то же время резкое сокращение трафика совпало с активным ростом использования VPN в Великобритании - несколько приложений для скрытия местоположения пользователя подскочили на вершину App Store, а провайдеры Proton и Nord Security сообщили о десятикратном увеличении пользователей.

      Это может частично изменять статистику посещений порносайтов. По данным Similarweb, общее ежемесячное количество посещений 90 крупнейших сайтов для взрослых с июля по август снизилось на 23%.

      Впрочем, некоторые меньшие сайты демонстрировали резкий рост трафика.

      Регулятор Ofcom начал расследование деятельности четырех компаний, ответственных за управление более чем 30 порносайтами, относительно того, достаточно ли они делают, чтобы запретить лицам, не достигшим 18 лет, доступ к своим услугам.

      Новые правила

      Медиарегулятор Великобритании Ofcom с 25 июля ввел новые правила проверки возраста на сайтах для взрослых в соответствии с Законом о безопасности в Интернете. Пользователей просят подтверждать совершеннолетие загрузкой документов, вводом данных кредитной карты или сканированием лица.

      Закон, принятый в 2023 году и поэтапно внедряемый, запрещает доступ к порнографии и вредным материалам детям до 18 лет. 

      Исследование

      Ofcom показало, что 8% детей 8–14 лет и 19% мальчиков 13–14 лет посещали порнографические сайты в течение месяца. Цели закона поддерживает большинство населения, но его введение вызвало опасения относительно конфиденциальности и свободы слова.

      Новые правила не повлияли на трафик социальных сетей, таких как X или Reddit, который оставался стабильным.

      Ранее УНН писал, что уже во второй раз Pornhub прекратил работу во Франции - в последний раз после возобновления действия закона о проверке возраста. Компания заявляет, что новые требования не только неэффективны в защите детей, но и создают серьезные риски для конфиденциальности пользователей. 

      Алена Уткина

      Новости МираТехнологии
      Financial Times
      Франция
      Великобритания