QR-код на авто та паркомісця: кабмін схвалив законопроєкт, який посилить захист прав водіїв з інвалідністю
Київ • УНН
Кабмін схвалив законопроєкт №13321 для посилення захисту прав водіїв з інвалідністю. Він передбачає QR-код на знаку «Водій з інвалідністю» та контроль за пільговими паркомісцями.
Кабінет міністрів України схвалив ініційований Міністерством ветеранів законопроєкт №13321, який було розроблено з метою посилити захист прав водіїв з інвалідністю та водіїв, які перевозять людей з інвалідністю.
Про це повідомили на сторінці партії "Слуга народу у Telegram з посиланням на постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука, пише УНН.
Деталі
Законопроєктом пропонується внести зміни до низки законів, що дозволять ефективніше регулювати використання пільгових паркувальних місць, запровадити єдиний розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" з QR-кодом, а також визначити чіткий порядок контролю за дотриманням правил
У Мінветеранів зазначили, що законопроєкт №13321 був розроблений на запит ветеранської спільноти та у тісному партнерстві з нею.
Основні пункти законопроєкту
Повідомляється, що законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
Уточнюються вимоги щодо облаштування безоплатних паркувальних місць для авто, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять таких осіб.
Також водії, які користуються зазначеними перевагами, повинні мати розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" QR-кодом, що підтверджує наявність інвалідності.
Зазначається, що форму знака та порядок його встановлення визначатиме уряд. Крім того, пропонується внести зміни до Закону України "Про дорожній рух", згідно з яким передбачається використання розпізнавального знака для водіїв з інвалідністю або у разі перевезення таких осіб.
Водії повинні мати при собі відповідні документи, які на вимогу правоохоронців можна пред’явити як у паперовій, так і в електронній формі.
Доповнення
Водіям загрожує штраф від 1700 до 3400 грн за відмову у перевезенні пільгових категорій громадян. Законопроект №13331 передбачає покарання за ігнорування прав на безкоштовний проїзд.