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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
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В Україні хочуть штрафувати водіїв, які відмовляють безкоштовно перевозити пільговиків

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Водіям загрожує штраф від 1700 до 3400 грн за відмову у перевезенні пільгових категорій громадян. Законопроект №13331 передбачає покарання за ігнорування прав на безкоштовний проїзд.

В Україні хочуть штрафувати водіїв, які відмовляють безкоштовно перевозити пільговиків

За відмову від перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, водії можуть платити від 1700 грн до 3400 грн штрафу. Про це повідомляє УкрАвтопром, передає УНН.

Деталі

Пропонується внести зміни до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановити відповідальність за відмову від перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, або створення перешкод для безоплатного користування такими послугами та збільшити розмір штрафу за дане правопорушення - йдеться в повідомленні.

Передбачений законопроєктром №13331 розмір штрафу – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У пояснювальній записці окреслили категорії громадян, які мають право на безоплатний або пільговий проїзд:

Чинним законодавством України гарантоване право на безкоштовний або пільговий проїзд у транспорті для окремих категорій громадян, зокрема:

  • осіб з інвалідністю;
    • ветеранів війни;
      • учасників бойових дій;
        • пенсіонерів за віком;
          • дітей-сиріт;
            • дітей, позбавлених батьківського піклування;
              • інших соціально вразливі категорії населення.

                На практиці непоодинокі випадки відмови водіїв автомобільного та міського електричного транспорту, а також маршрутного таксі у перевезенні зазначених категорій пасажирів, попри наявність у них відповідних посвідчень та вільних місць. Така ситуація є неприпустимою, оскільки порушує права громадян, підриває довіру до соціальної держави та створює соціальну напругу. Виникає необхідність у встановленні ефективних механізмів притягнення до відповідальності осіб, які порушують права пільгових категорій громадян

                - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

                Нагадаємо

                З 1 травня 2025 року Таллінн скасував безкоштовний проїзд для українських біженців

                Яна Соколівська

                Яна Соколівська

                СуспільствоАвто
                Таллінн
                Україна
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