В Україні хочуть штрафувати водіїв, які відмовляють безкоштовно перевозити пільговиків

За відмову від перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, водії можуть платити від 1700 грн до 3400 грн штрафу. Про це повідомляє УкрАвтопром, передає УНН.

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Пропонується внести зміни до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановити відповідальність за відмову від перевезення громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, або створення перешкод для безоплатного користування такими послугами та збільшити розмір штрафу за дане правопорушення - йдеться в повідомленні.

Передбачений законопроєктром №13331 розмір штрафу – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У пояснювальній записці окреслили категорії громадян, які мають право на безоплатний або пільговий проїзд:

Чинним законодавством України гарантоване право на безкоштовний або пільговий проїзд у транспорті для окремих категорій громадян, зокрема:

На практиці непоодинокі випадки відмови водіїв автомобільного та міського електричного транспорту, а також маршрутного таксі у перевезенні зазначених категорій пасажирів, попри наявність у них відповідних посвідчень та вільних місць. Така ситуація є неприпустимою, оскільки порушує права громадян, підриває довіру до соціальної держави та створює соціальну напругу. Виникає необхідність у встановленні ефективних механізмів притягнення до відповідальності осіб, які порушують права пільгових категорій громадян