В Украине хотят штрафовать водителей, которые отказываются бесплатно перевозить льготников

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
06:58 • 26467 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

Эксклюзив
06:01 • 71040 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 102223 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 164530 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 187577 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 111955 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 240156 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 178841 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 123337 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 108465 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
40%
751мм
Популярные новости

В Киеве построят укрытие двойного назначения с McDonald’s и паркингом

2 июня, 00:11 • 8982 просмотра

Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

2 июня, 01:39 • 72876 просмотра

Комбинированные удары по Харькову: шесть раненых, среди них двое детей

2 июня, 02:37 • 55419 просмотра

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

05:57 • 109288 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 18463 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 240156 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 290491 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 304235 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 310184 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 407178 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Олег Синегубов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Стамбул

Киев

Турция

Китай

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

07:53 • 18685 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 98970 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 178844 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 122754 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 154139 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

В Украине хотят штрафовать водителей, которые отказываются бесплатно перевозить льготников

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Водителям грозит штраф от 1700 до 3400 грн за отказ в перевозке льготных категорий граждан. Законопроект №13331 предусматривает наказание за игнорирование прав на бесплатный проезд.

В Украине хотят штрафовать водителей, которые отказываются бесплатно перевозить льготников

За отказ от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд, водители могут платить от 1700 грн до 3400 грн штрафа.

Об этом сообщает УкрАвтопром, передает УНН.

Детали

Предлагается внести изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми установить ответственность за отказ от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд, или создание препятствий для бесплатного пользования такими услугами и увеличить размер штрафа за данное правонарушение - говорится в сообщении.

Предусмотренный законопроектом №13331 размер штрафа – от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке определили категории граждан, имеющих право на бесплатный или льготный проезд:

Действующим законодательством Украины гарантировано право на бесплатный или льготный проезд в транспорте для отдельных категорий граждан, в частности:

  • лиц с инвалидностью;
    • ветеранов войны;
      • участников боевых действий;
        • пенсионеров по возрасту;
          • детей-сирот;
            • детей, лишенных родительской опеки;
              • других социально уязвимых категорий населения.

                На практике нередки случаи отказа водителей автомобильного и городского электрического транспорта, а также маршрутного такси в перевозке указанных категорий пассажиров, несмотря на наличие у них соответствующих удостоверений и свободных мест. Такая ситуация недопустима, поскольку нарушает права граждан, подрывает доверие к социальному государству и создает социальное напряжение. Возникает необходимость в установлении эффективных механизмов привлечения к ответственности лиц, нарушающих права льготных категорий граждан

                - говорится в пояснительной записке законопроекта.

                Напомним

                С 1 мая 2025 года Таллинн отменил бесплатный проезд для украинских беженцев

                Яна Соколовская

                Яна Соколовская

                ОбществоАвто
                Таллинн
                Украина
                Brent Oil
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                S&P 500
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Tesla
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gold
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                ,
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                Gas TTF
                $
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                .
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9
                0
                0
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
                8
                9