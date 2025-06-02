В Украине хотят штрафовать водителей, которые отказываются бесплатно перевозить льготников

За отказ от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд, водители могут платить от 1700 грн до 3400 грн штрафа.

Об этом сообщает УкрАвтопром, передает УНН.

Детали

Предлагается внести изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми установить ответственность за отказ от перевозки граждан, имеющих право на бесплатный проезд, или создание препятствий для бесплатного пользования такими услугами и увеличить размер штрафа за данное правонарушение - говорится в сообщении.

Предусмотренный законопроектом №13331 размер штрафа – от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

В пояснительной записке определили категории граждан, имеющих право на бесплатный или льготный проезд:

Действующим законодательством Украины гарантировано право на бесплатный или льготный проезд в транспорте для отдельных категорий граждан, в частности:

лиц с инвалидностью;

ветеранов войны;

участников боевых действий;

пенсионеров по возрасту;

детей-сирот;

детей, лишенных родительской опеки;

других социально уязвимых категорий населения.

На практике нередки случаи отказа водителей автомобильного и городского электрического транспорта, а также маршрутного такси в перевозке указанных категорий пассажиров, несмотря на наличие у них соответствующих удостоверений и свободных мест. Такая ситуация недопустима, поскольку нарушает права граждан, подрывает доверие к социальному государству и создает социальное напряжение. Возникает необходимость в установлении эффективных механизмов привлечения к ответственности лиц, нарушающих права льготных категорий граждан - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Напомним

С 1 мая 2025 года Таллинн отменил бесплатный проезд для украинских беженцев