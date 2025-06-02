QR-код на авто и паркоместа: кабмин одобрил законопроект, который усилит защиту прав водителей с инвалидностью

Кабинет министров Украины одобрил инициированный Министерством ветеранов законопроект №13321, который был разработан с целью усилить защиту прав водителей с инвалидностью и водителей, которые перевозят людей с инвалидностью.

Об этом сообщили на странице партии "Слуга народа в Telegram со ссылкой на постоянного представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука, пишет УНН.

Детали

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов, которые позволят эффективнее регулировать использование льготных парковочных мест, ввести единый опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" с QR-кодом, а также определить четкий порядок контроля за соблюдением правил - пояснил Мельничук.

В Минветеранов отметили, что законопроект №13321 был разработан по запросу ветеранского сообщества и в тесном партнерстве с ним.

Основные пункты законопроекта

Сообщается, что законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Уточняются требования по обустройству бесплатных парковочных мест для авто, которыми управляют водители с инвалидностью или которые перевозят таких лиц.

Также водители, которые пользуются указанными преимуществами, должны иметь опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" QR-кодом, подтверждающим наличие инвалидности.

Отмечается, что форму знака и порядок его установки будет определять правительство. Кроме того, предлагается внести изменения в Закон Украины "О дорожном движении", согласно которому предусматривается использование опознавательного знака для водителей с инвалидностью или в случае перевозки таких лиц.

Водители должны иметь при себе соответствующие документы, которые по требованию правоохранителей можно предъявить как в бумажной, так и в электронной форме.

Дополнения

Водителям грозит штраф от 1700 до 3400 грн за отказ в перевозке льготных категорий граждан. Законопроект №13331 предусматривает наказание за игнорирование прав на бесплатный проезд.