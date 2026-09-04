Тихоокеанские страны выступили против ракетных испытаний Китая, лишь одно государство промолчало

Лидеры почти всех стран Форума тихоокеанских островов поддержали заявление с выражением обеспокоенности по поводу недавнего испытания Китаем баллистической ракеты в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, документ поддержали почти все 18 членов Форума. Единственной страной, которая дистанцировалась от заявления, стала Науру. Окончательное коммюнике встречи на Палау пока не обнародовали.

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В самом заявлении Китай прямо не упоминается, однако его приняли после июльского испытания баллистической ракеты, запущенной с китайской атомной подводной лодки. Страны региона призвали заблаговременно и надлежащим образом предупреждать о подобных запусках.

Президент Палау Сурангель Виппс-младший призвал тихоокеанские государства продемонстрировать единство в отношениях с Пекином.

Единый голос тихоокеанского региона имеет решающее значение для того, чтобы Пекин уважал суверенитет, обеспечивал прозрачность и был ответственным партнером