Тихоокеанские страны выступили против ракетных испытаний Китая, лишь одно государство промолчало
Киев • УНН
Почти все 18 стран Форума поддержали заявление после запуска Китаем баллистической ракеты вблизи Тувалу. Науру отказалась его поддержать.
Лидеры почти всех стран Форума тихоокеанских островов поддержали заявление с выражением обеспокоенности по поводу недавнего испытания Китаем баллистической ракеты в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, документ поддержали почти все 18 членов Форума. Единственной страной, которая дистанцировалась от заявления, стала Науру. Окончательное коммюнике встречи на Палау пока не обнародовали.
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В самом заявлении Китай прямо не упоминается, однако его приняли после июльского испытания баллистической ракеты, запущенной с китайской атомной подводной лодки. Страны региона призвали заблаговременно и надлежащим образом предупреждать о подобных запусках.
Ракета упала вблизи Тувалу
Президент Палау Сурангель Виппс-младший призвал тихоокеанские государства продемонстрировать единство в отношениях с Пекином.
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Премьер Австралии Энтони Албанезе подчеркнул, что во время китайского испытания ракету запустили с подводной лодки с очень коротким предупреждением. По его словам, она пролетела через Тихий океан и упала вблизи Тувалу. Албанезе заявил, что испытание провели "без уважения" к странам региона, что и вызвало острую реакцию.
Еще в прошлом месяце странам Форума не удалось договориться о совместном заявлении по поводу китайского испытания из-за позиции Кирибати и Науру. Теперь Кирибати поддержала общую позицию, тогда как Науру осталась единственным государством, которое от нее дистанцировалось.
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