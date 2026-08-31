Саммит тихоокеанских государств оказался в центре борьбы за влияние между США и Китаем — AP

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Лидеры стран Форума тихоокеанских островов собираются на саммит в Палау на фоне усиления соперничества крупных держав за влияние в регионе. Президент Палау Сурангель Виппс-младший призвал партнеров не превращать Тихий океан в арену геополитического противостояния, сообщает Associated Press, пишет УНН.

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На встречу прибывают делегации из десятков стран, из-за чего население Палау на время саммита может вырасти примерно с 18 до 20 тысяч человек. Форум объединяет 18 стран и территорий Тихоокеанского региона.

В последние годы США и Китай активизировали борьбу за влияние среди островных государств. В региональное соперничество также вовлечены Австралия, Новая Зеландия и Тайвань.

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Тихий океан — это наш дом, а не театр геополитического соперничества — заявил Виппс.

По его словам, саммит должен прежде всего сосредоточиться на изменении климата и экономических проблемах малых островных государств.

Значение этих стран возросло из-за их больших исключительных экономических зон, богатых рыбными ресурсами и полезными ископаемыми морского дна. Стратегическое расположение островов также сделало их важными для государств, стремящихся получить доступ к тихоокеанским водам и портам.

В то же время геополитические разногласия уже осложняют принятие совместных решений. Недавно министры иностранных дел стран Форума не смогли согласовать заявление с критикой запуска Китаем баллистической ракеты в южной части Тихого океана из-за отсутствия консенсуса.

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