Саміт тихоокеанських держав опинився в центрі боротьби за вплив між США та Китаєм – AP
Київ • УНН
Лідери тихоокеанських держав зібралися в Палау на тлі боротьби США та Китаю за вплив. Президент закликав зосередитися на кліматі й економіці.
Лідери країн Форуму тихоокеанських островів збираються на саміт у Палау на тлі посилення суперництва великих держав за вплив у регіоні. Президент Палау Сурангель Віппс-молодший закликав партнерів не перетворювати Тихий океан на арену геополітичного протистояння, повідомляє Associated Press, пише УНН.
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На зустріч прибувають делегації з десятків країн, через що населення Палау на час саміту може зрости приблизно з 18 до 20 тисяч осіб. Форум об'єднує 18 країн і територій Тихоокеанського регіону.
Останніми роками США та Китай активізували боротьбу за вплив серед острівних держав. До регіонального суперництва також залучені Австралія, Нова Зеландія і Тайвань.
Палау закликає зосередитися на проблемах островів
Тихий океан – це наш дім, а не театр геополітичного суперництва
За його словами, саміт має передусім зосередитися на зміні клімату та економічних проблемах малих острівних держав.
Значення цих країн зросло через їхні великі виключні економічні зони, багаті на рибні ресурси та корисні копалини морського дна. Стратегічне розташування островів також зробило їх важливими для держав, які прагнуть отримати доступ до тихоокеанських вод і портів.
Водночас геополітичні розбіжності вже ускладнюють ухвалення спільних рішень. Нещодавно міністри закордонних справ країн Форуму не змогли погодити заяву з критикою запуску Китаєм балістичної ракети в південній частині Тихого океану через відсутність консенсусу.
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