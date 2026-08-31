Саміт тихоокеанських держав опинився в центрі боротьби за вплив між США та Китаєм – AP

Лідери країн Форуму тихоокеанських островів збираються на саміт у Палау на тлі посилення суперництва великих держав за вплив у регіоні. Президент Палау Сурангель Віппс-молодший закликав партнерів не перетворювати Тихий океан на арену геополітичного протистояння, повідомляє Associated Press, пише УНН.

На зустріч прибувають делегації з десятків країн, через що населення Палау на час саміту може зрости приблизно з 18 до 20 тисяч осіб. Форум об'єднує 18 країн і територій Тихоокеанського регіону.

Останніми роками США та Китай активізували боротьбу за вплив серед острівних держав. До регіонального суперництва також залучені Австралія, Нова Зеландія і Тайвань.

Тихий океан – це наш дім, а не театр геополітичного суперництва