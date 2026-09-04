Тихоокеанські країни виступили проти ракетних випробувань Китаю, лише одна держава промовчала
Київ • УНН
Майже всі 18 країн Форуму підтримали заяву після запуску Китаєм балістичної ракети поблизу Тувалу. Науру відмовилася її підтримати.
Лідери майже всіх країн Форуму тихоокеанських островів підтримали заяву із занепокоєнням через нещодавнє випробування балістичної ракети Китаєм у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За словами прем'єр-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона, документ підтримали майже всі 18 членів Форуму. Єдиною країною, яка відмежувалася від заяви, стала Науру. Остаточне комюніке зустрічі на Палау поки не оприлюднили.
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У самій заяві Китай прямо не згадується, однак її ухвалили після липневого випробування балістичної ракети, запущеної з китайського атомного підводного човна. Країни регіону закликали завчасно та належним чином попереджати про подібні запуски.
Ракета впала поблизу Тувалу
Президент Палау Сурангель Віппс-молодший закликав тихоокеанські держави продемонструвати єдність у відносинах із Пекіном.
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Прем'єр Австралії Ентоні Албанезе наголосив, що під час китайського випробування ракету запустили з підводного човна з дуже коротким попередженням. За його словами, вона пролетіла через Тихий океан і впала поблизу Тувалу. Албанезе заявив, що випробування провели "без поваги" до країн регіону, що й спричинило гостру реакцію.
Ще минулого місяця країнам Форуму не вдалося домовитися про спільну заяву щодо китайського випробування через позицію Кірибаті та Науру. Тепер Кірибаті підтримала спільну позицію, тоді як Науру залишилася єдиною державою, яка від неї відмежувалася.
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