Тихоокеанські країни виступили проти ракетних випробувань Китаю, лише одна держава промовчала

Лідери майже всіх країн Форуму тихоокеанських островів підтримали заяву із занепокоєнням через нещодавнє випробування балістичної ракети Китаєм у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

За словами прем'єр-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона, документ підтримали майже всі 18 членів Форуму. Єдиною країною, яка відмежувалася від заяви, стала Науру. Остаточне комюніке зустрічі на Палау поки не оприлюднили.

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У самій заяві Китай прямо не згадується, однак її ухвалили після липневого випробування балістичної ракети, запущеної з китайського атомного підводного човна. Країни регіону закликали завчасно та належним чином попереджати про подібні запуски.

Президент Палау Сурангель Віппс-молодший закликав тихоокеанські держави продемонструвати єдність у відносинах із Пекіном.

Єдиний голос тихоокеанського регіону має вирішальне значення для того, щоб Пекін поважав суверенітет, прозорість і був відповідальним партнером