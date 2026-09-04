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Тихоокеанські країни виступили проти ракетних випробувань Китаю, лише одна держава промовчала

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

Майже всі 18 країн Форуму підтримали заяву після запуску Китаєм балістичної ракети поблизу Тувалу. Науру відмовилася її підтримати.

Тихоокеанські країни виступили проти ракетних випробувань Китаю, лише одна держава промовчала

Лідери майже всіх країн Форуму тихоокеанських островів підтримали заяву із занепокоєнням через нещодавнє випробування балістичної ракети Китаєм у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами прем'єр-міністра Нової Зеландії Крістофера Лаксона, документ підтримали майже всі 18 членів Форуму. Єдиною країною, яка відмежувалася від заяви, стала Науру. Остаточне комюніке зустрічі на Палау поки не оприлюднили.

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У самій заяві Китай прямо не згадується, однак її ухвалили після липневого випробування балістичної ракети, запущеної з китайського атомного підводного човна. Країни регіону закликали завчасно та належним чином попереджати про подібні запуски.

Ракета впала поблизу Тувалу

Президент Палау Сурангель Віппс-молодший закликав тихоокеанські держави продемонструвати єдність у відносинах із Пекіном.

Єдиний голос тихоокеанського регіону має вирішальне значення для того, щоб Пекін поважав суверенітет, прозорість і був відповідальним партнером

– заявив він.

Прем'єр Австралії Ентоні Албанезе наголосив, що під час китайського випробування ракету запустили з підводного човна з дуже коротким попередженням. За його словами, вона пролетіла через Тихий океан і впала поблизу Тувалу. Албанезе заявив, що випробування провели "без поваги" до країн регіону, що й спричинило гостру реакцію.

Ще минулого місяця країнам Форуму не вдалося домовитися про спільну заяву щодо китайського випробування через позицію Кірибаті та Науру. Тепер Кірибаті підтримала спільну позицію, тоді як Науру залишилася єдиною державою, яка від неї відмежувалася.

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Степан Гафтко

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