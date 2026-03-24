
ЕС и Австралия пытаются заключить соглашение о свободной торговле во время визита фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Урсула фон дер Ляйен прибудет в Канберру для обсуждения торгового соглашения. Стороны планируют разрешить споры относительно квот на мясо и пошлин на авто.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Канберру для переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе. Стороны стремятся возобновить и завершить переговоры о соглашении о свободной торговле, которые продолжаются с 2018 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Переговоры между ЕС и Австралией зашли в тупик в 2023 году из-за разногласий относительно доступа на рынки, в частности квот на импорт мяса и защиты аграрного сектора.

Сейчас стороны заявляют о возобновлении диалога.

Мы с нетерпением ждем встречи с президентом фон дер Ляйен

– заявил Албанезе, добавив, что соглашение может укрепить экономику и создать новые рабочие места.

Ключевые разногласия

Австралия настаивает на расширении квот на экспорт мяса в Европу. В то же время ЕС требует снижения тарифов на промышленные товары, в частности автомобили, а также доступа к критически важным минералам. По данным медиа, соглашение может предусматривать отмену 5% пошлины на европейские автомобили в Австралии.

Общий объем торговли товарами между сторонами в 2025 году составил 47,2 миллиарда евро, с профицитом ЕС в 26,5 миллиарда.

Переговоры проходят на фоне глобальной торговой напряженности и стремления ЕС укрепить свои позиции в отношениях с США и Китаем.

