Австралия снижает потолок цены на российскую нефть и ужесточает санкции против "теневого флота"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Австралия снизила потолок цены на российскую нефть до 47,60 долларов США за баррель и ввела санкции против 95 судов российского "теневого флота". Эти меры направлены на уменьшение доходов РФ и приняты совместно с международными партнерами.

Австралия снижает потолок цены на российскую нефть и ужесточает санкции против "теневого флота"

Австралия присоединилась к снижению потолка цен на российскую нефть и ужесточила санкции в отношении судов российского "теневого флота", сообщили 18 сентября в МИД страны, пишет УНН.

Правительство Австралии снижает потолок цен на российскую нефть и вводит адресные санкции в отношении еще 95 судов российского "теневого флота"

- говорится в сообщении МИД Австралии.

Снижение потолка цены на нефть с 60 до 47,60 долларов США за баррель, как отметили в австралийском МИД, "приведет к снижению рыночной стоимости российской сырой нефти и будет способствовать сокращению нефтяных доходов российской военной экономики".

Австралия, как сообщается, приняла эти меры совместно с международными партнерами, включая Европейский Союз, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и Японию. "Австралия сохраняет полный запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России", - добавляется в заявлении.

"Австралия также введет адресные санкции в отношении еще 95 судов российского "теневого флота". С учетом этих дополнительных санкций правительство Альбанизи ввело санкции в отношении более 150 судов российского "теневого флота" с июня 2025 года, когда это было сделано впервые", - говорится в заявлении.

Суда "теневого флота", как указывается, используются для обхода международных санкций и поддержки военной экономики РФ.

Австралия ввела более 1600 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мы продолжим принимать скоординированные и решительные меры, чтобы лишить Россию возможности финансировать свое вторжение, в том числе путем ограничения ее доходов от продажи нефти", - подчеркнули в МИД Австралии.

"Австралия вновь призывает Россию немедленно прекратить эту войну и уйти с территории Украины. Мы по-прежнему твердо поддерживаем всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины", - сказано в заявлении.

Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф18.07.25, 11:28 • 122659 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Новая Зеландия
Австралия
Европейский Союз
Канада
Великобритания
Япония
Украина