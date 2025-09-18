$41.180.06
Ексклюзив
07:58 • 4256 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 7124 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 31026 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 38130 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 31008 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 30114 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 33788 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 40086 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 36189 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 41888 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Австралія знижує стелю ціни на російську нафту та посилює санкції проти "тіньового флоту"

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Австралія знизила стелю ціни на російську нафту до 47,60 доларів США за барель та запровадила санкції проти 95 суден російського "тіньового флоту". Ці заходи спрямовані на зменшення доходів рф та вжиті спільно з міжнародними партнерами.

Австралія знижує стелю ціни на російську нафту та посилює санкції проти "тіньового флоту"

Австралія приєдналася до зниження стелі ціни на російську нафту та посилила санкції щодо суден російського "тіньового флоту", повідомили 18 вересня у МЗС країни, пише УНН.

Уряд Австралії знижує стелю ціни на російську нафту та вводить адресні санкції щодо ще 95 суден російського "тіньового флоту"

- ідеться у повідомленні МЗС Австралії.

Зниження стелі ціни на нафту з 60 до 47,60 доларів США за барель, як зазначили у австралійському МЗС, "призведе до зниження ринкової вартості російської сирої нафти та сприятиме скороченню нафтових доходів російської військової економіки".

Австралія, як повідомляється, вжила цих заходів спільно з міжнародними партнерами, включаючи Європейський Союз, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію та Японію. "Австралія зберігає повну заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів із росії", - додається у заяві.

"Австралія також запровадить адресні санкції щодо ще 95 суден російського "тіньового флоту". З урахуванням цих додаткових санкцій уряд Албанізі запровадив санкції щодо понад 150 судів російського "тіньового флоту" з червня 2025 року, коли це було зроблено вперше", - ідеться у заяві.

Судна "тіньового флоту", як вказується, використовуються для обходу міжнародних санкцій та підтримки воєнної економіки рф. 

Австралія запровадила понад 1600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії до України.

"Ми продовжимо вживати скоординованих та рішучих заходів, щоб позбавити росію можливості фінансувати своє вторгнення, у тому числі шляхом обмеження її доходів від продажу нафти", - наголосили в МЗС Австралії.

"Австралія знову закликає росію негайно припинити цю війну та піти з території України. Ми, як і раніше, твердо підтримуємо всеосяжний, справедливий та тривалий мир для України", - сказано в заяві.

Нова стеля цін на нафту, відключення від SWIFT, тіньовий флот, Nord Stream та китайські банки: що у новому пакеті санкцій ЄС проти рф18.07.25, 11:28 • 122659 переглядiв

Юлія Шрамко

