Австралія знижує стелю ціни на російську нафту та посилює санкції проти "тіньового флоту"
Київ • УНН
Австралія знизила стелю ціни на російську нафту до 47,60 доларів США за барель та запровадила санкції проти 95 суден російського "тіньового флоту". Ці заходи спрямовані на зменшення доходів рф та вжиті спільно з міжнародними партнерами.
Австралія приєдналася до зниження стелі ціни на російську нафту та посилила санкції щодо суден російського "тіньового флоту", повідомили 18 вересня у МЗС країни, пише УНН.
Уряд Австралії знижує стелю ціни на російську нафту та вводить адресні санкції щодо ще 95 суден російського "тіньового флоту"
Зниження стелі ціни на нафту з 60 до 47,60 доларів США за барель, як зазначили у австралійському МЗС, "призведе до зниження ринкової вартості російської сирої нафти та сприятиме скороченню нафтових доходів російської військової економіки".
Австралія, як повідомляється, вжила цих заходів спільно з міжнародними партнерами, включаючи Європейський Союз, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію та Японію. "Австралія зберігає повну заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів із росії", - додається у заяві.
"Австралія також запровадить адресні санкції щодо ще 95 суден російського "тіньового флоту". З урахуванням цих додаткових санкцій уряд Албанізі запровадив санкції щодо понад 150 судів російського "тіньового флоту" з червня 2025 року, коли це було зроблено вперше", - ідеться у заяві.
Судна "тіньового флоту", як вказується, використовуються для обходу міжнародних санкцій та підтримки воєнної економіки рф.
Австралія запровадила понад 1600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення росії до України.
"Ми продовжимо вживати скоординованих та рішучих заходів, щоб позбавити росію можливості фінансувати своє вторгнення, у тому числі шляхом обмеження її доходів від продажу нафти", - наголосили в МЗС Австралії.
"Австралія знову закликає росію негайно припинити цю війну та піти з території України. Ми, як і раніше, твердо підтримуємо всеосяжний, справедливий та тривалий мир для України", - сказано в заяві.
