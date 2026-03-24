ЄС та Австралія намагаються укласти угоду про вільну торгівлю під час візиту фон дер Ляєн
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн прибуде до Канберри для обговорення торговельної угоди. Сторони планують вирішити суперечки щодо квот на м’ясо та мита на авто.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Канберри для переговорів із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе. Сторони прагнуть відновити та завершити переговори про угоду про вільну торгівлю, які тривають з 2018 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Переговори між ЄС та Австралією зайшли в глухий кут у 2023 році через розбіжності щодо доступу на ринки, зокрема квот на імпорт м’яса та захисту аграрного сектору.
Наразі сторони заявляють про відновлення діалогу.
Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із президентом фон дер Ляєн
Ключові розбіжності
Австралія наполягає на розширенні квот на експорт м’яса до Європи. Водночас ЄС вимагає зниження тарифів на промислові товари, зокрема автомобілі, а також доступу до критично важливих мінералів. За даними медіа, угода може передбачати скасування 5% мита на європейські автомобілі в Австралії.
Загальний обсяг торгівлі товарами між сторонами у 2025 році склав 47,2 мільярда євро, з профіцитом ЄС у 26,5 мільярда.
Переговори відбуваються на тлі глобальної торговельної напруженості та прагнення ЄС зміцнити свої позиції у відносинах зі США та Китаєм.
