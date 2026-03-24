ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
0.6м/с
74%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Литва
Реклама
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 12988 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 17342 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 15679 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 65391 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 66128 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Instagram
Фільм
Серіали

ЄС та Австралія намагаються укласти угоду про вільну торгівлю під час візиту фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 4006 перегляди

Урсула фон дер Ляєн прибуде до Канберри для обговорення торговельної угоди. Сторони планують вирішити суперечки щодо квот на м’ясо та мита на авто.

ЄС та Австралія намагаються укласти угоду про вільну торгівлю під час візиту фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибуде до Канберри для переговорів із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе. Сторони прагнуть відновити та завершити переговори про угоду про вільну торгівлю, які тривають з 2018 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Переговори між ЄС та Австралією зайшли в глухий кут у 2023 році через розбіжності щодо доступу на ринки, зокрема квот на імпорт м’яса та захисту аграрного сектору.

Наразі сторони заявляють про відновлення діалогу.

Ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із президентом фон дер Ляєн

– заявив Албанезе, додавши, що угода може зміцнити економіку та створити нові робочі місця.

Ключові розбіжності

Австралія наполягає на розширенні квот на експорт м’яса до Європи. Водночас ЄС вимагає зниження тарифів на промислові товари, зокрема автомобілі, а також доступу до критично важливих мінералів. За даними медіа, угода може передбачати скасування 5% мита на європейські автомобілі в Австралії.

Загальний обсяг торгівлі товарами між сторонами у 2025 році склав 47,2 мільярда євро, з профіцитом ЄС у 26,5 мільярда.

Переговори відбуваються на тлі глобальної торговельної напруженості та прагнення ЄС зміцнити свої позиції у відносинах зі США та Китаєм.

Степан Гафтко

Світ
Дипломатка
Європейська комісія
Reuters
Ентоні Албаніз
Австралія
Європейський Союз
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн