Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
16 декабря, 17:02 • 16888 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 36641 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 31286 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 34057 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 30086 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 27852 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 28551 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 25141 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 30189 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
публикации
Эксклюзивы
публикации
Сиднейскому стрелку предъявлено 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Власти Австралии предъявили 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме, 24-летнему Навиду Акраму, который выжил после нападения на пляже в Сиднее. В результате происшествия погибло 15 человек, а его отец был убит полицией.

Сиднейскому стрелку предъявлено 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме

Австралийские власти предъявили 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме, стрелку, выжившему после нападения на пляже в Сиднее, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

24-летний мужчина, идентифицированный как Навид Акрам, остается под охраной полиции в больнице, сообщила полиция Нового Южного Уэльса. Во время нападения его ранили правоохранители. По словам офиса премьер-министра Энтони Албанезе, нападение было вдохновлено группировкой "Исламское государство".

Обвинения против Акрама также включают 40 эпизодов нанесения тяжких телесных повреждений с намерением убийства. Его отца, 50-летнего Саджида Акрама, убила полиция.

Мировые лидеры шокированы: реакция политиков на смертельный антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее14.12.25, 20:51 • 8184 просмотра

В результате происшествия штат Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, планирует на следующей неделе ужесточить законодательство относительно оборота огнестрельного оружия.

Законодательство рассмотрит ограничение количества огнестрельного оружия, которое может иметь одно лицо, переклассификацию дробовиков, ограничение использования ленточных магазинов и отмену процедуры апелляции после принятия решения об изъятии лицензии на оружие, заявил премьер штата Крис Миннс.

Напомним

В воскресенье, 14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

Ранее сообщалось, что в результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии. 

Своим телом закрыл жену от пуль: на пляже в Сиднее погиб 87-летний Алекс Клейтман, родом из Украины16.12.25, 20:10 • 3450 просмотров

Ольга Розгон

