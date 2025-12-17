Сиднейскому стрелку предъявлено 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме
Киев • УНН
Власти Австралии предъявили 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме, 24-летнему Навиду Акраму, который выжил после нападения на пляже в Сиднее. В результате происшествия погибло 15 человек, а его отец был убит полицией.
Австралийские власти предъявили 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме, стрелку, выжившему после нападения на пляже в Сиднее, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
24-летний мужчина, идентифицированный как Навид Акрам, остается под охраной полиции в больнице, сообщила полиция Нового Южного Уэльса. Во время нападения его ранили правоохранители. По словам офиса премьер-министра Энтони Албанезе, нападение было вдохновлено группировкой "Исламское государство".
Обвинения против Акрама также включают 40 эпизодов нанесения тяжких телесных повреждений с намерением убийства. Его отца, 50-летнего Саджида Акрама, убила полиция.
В результате происшествия штат Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, планирует на следующей неделе ужесточить законодательство относительно оборота огнестрельного оружия.
Законодательство рассмотрит ограничение количества огнестрельного оружия, которое может иметь одно лицо, переклассификацию дробовиков, ограничение использования ленточных магазинов и отмену процедуры апелляции после принятия решения об изъятии лицензии на оружие, заявил премьер штата Крис Миннс.
Напомним
В воскресенье, 14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.
Ранее сообщалось, что в результате теракта во время празднования Хануки в Сиднее погибли по меньшей мере 16 человек, среди погибших - ребенок. Еще около 40 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом и критическом состоянии.
