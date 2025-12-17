$42.180.06
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
16 грудня, 17:02 • 16858 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 36606 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 31257 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
16 грудня, 15:35 • 34033 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 30077 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 27848 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 28551 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 25141 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 30189 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія Парубія
15 грудня, 13:38
Сіднейському стрільцю висунули 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Влада Австралії висунула 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі, 24-річному Навіду Акраму, який вижив після нападу на пляжі в Сіднеї. Унаслідок події загинуло 15 осіб, а його батька вбила поліція.

Сіднейському стрільцю висунули 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі

Австралійська влада висунула 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі, стрілку, який вижив під час нападу на пляжі у Сіднеї, унаслідок якого загинули 15 осіб. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

24-річний чоловік, якого ідентифікували як Навіда Акрама, залишається під охороною поліції в лікарні, повідомила поліція Нового Південного Уельсу. Під час нападу його поранили правоохоронці. За словами офісу прем'єр-міністра Ентоні Албанезе, напад був натхненний угрупованням "Ісламська держава".

Обвинувачення проти Акрама також включають 40 епізодів з нанесення тяжких тілесних ушкоджень з наміром убивства. Його батька, 50-річного Саджида Акрама, вбила поліція.

Світові лідери шоковані: реакція політиків на смертельний антисемітський теракт на пляжі Бонді в Сіднеї14.12.25, 20:51 • 8184 перегляди

Унаслідок події штат Новий Південний Уельс, де розташований Сідней, планує наступного тижня посилити законодавство щодо обігу вогнепальної зброї.

Законодавство розгляне обмеження кількості вогнепальної зброї, яку може мати одна особа, перекласифікацію дробовиків, обмеження використання стрічкових магазинів та скасування процедури апеляції після прийняття рішення про вилучення ліцензії на зброю, заявив прем'єр штату Кріс Міннс.

Нагадаємо

У неділю, 14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Хануки.

Раніше повідомлялось, що унаслідок теракту під час святкування Хануки в Сіднеї загинули щонайменше 16 людей, серед загиблих - дитина. Ще близько 40 людей отримали поранення, частина з них перебуває у важкому та критичному стані. 

Своїм тілом закрив дружину від куль: на пляжі у Сіднеї загинув 87-річний Алекс Клейтман, родом з України16.12.25, 20:10 • 3450 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Сутички
Bloomberg
Ентоні Албаніз
Австралія