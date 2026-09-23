Украина подписала с Финляндией соглашение по беспилотникам, а с Австралией — соглашение о безопасности

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала с Финляндией дроновую сделку, а также с Австралией — соглашение о безопасности. Об этом глава государства заявил на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН.

Мы уже работаем с партнерами в странах Персидского залива, на Кавказе и по всей Европе посредством дроновых сделок. Сегодня я подписал серьезную дроновую сделку с Финляндией. Я также подписал соглашение с Австралией, и дроны также являются частью этого соглашения. Мы готовим соглашения с Канадой и другими странами — сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский в Telegram сообщил, что вместе с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе подписали соглашение о безопасности, которое открывает еще больше возможностей для углубления нашего партнерства.

Сегодня также объявлен новый оборонный вклад Австралии в размере 60 млн долларов на энергетику, защитное оборудование и гуманитарную помощь. Поблагодарил за эту важную помощь и заверил премьер-министра, что Украина готова в ответ делиться нашим опытом и технологиями. Морские дроны, наземные платформы, системы с искусственным интеллектом — все это не ограничивается исключительно боевым применением и может значительно помочь укрепить национальную безопасность. Договорились, что наши команды поработают над подготовкой Drone Deal. Также объявлен новый санкционный пакет Австралии против российских пособников и судов теневого флота. Очень правильный сигнал сейчас, когда в Европе предпринимаются попытки исключить из санкционных списков путинских олигархов — написал Зеленский.

Также Украина подписала с Финляндией Drone Deal.

Встретились с Алексом Стуббом и Йонасом Гаром Стёре в Нью-Йорке. Финляндия и Норвегия — наши очень сильные партнеры, и я благодарю за содержательный обмен мнениями. Конечно, прежде всего обсудили зимний пакет и защиту нашей энергетики от российских атак. Работаем над тем, чтобы максимально усилить ПВО перед началом зимы и лишить Россию ставки на баллистический террор. Также рассказал о переговорах и встречах с американской командой. Миру нет альтернативы. И Россию нужно дожимать санкциями и поддержкой Украины, чтобы они это осознали. И сегодня же подписали с Алексом Drone Deal — важный шаг для совместной защиты наших людей и еще более сильного партнерства между нашими странами. Мы всегда готовы делиться тем, что помогло нам защищать жизни, с ближайшими друзьями — отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и дипломатической командой прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано около 20 встреч, в частности с президентом США Дональдом Трампом, а также подписание нового соглашения Drone Deal.