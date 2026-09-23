Украина подписала с Финляндией соглашение по беспилотникам, а с Австралией — соглашение о безопасности

$44.790.0851.330.03
ukenru
18:22 • 13475 просмотра
Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
18:09 • 14043 просмотра
"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы
16:51 • 15331 просмотра
"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Эксклюзив
16:32 • 22078 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
16:02 • 23115 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам
14:26 • 32811 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь
23 сентября, 13:23 • 32783 просмотра
Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок
23 сентября, 09:55 • 35644 просмотра
ЕС должен преодолеть "усталость" от санкций и усилить давление на россию - еврокомиссар
23 сентября, 09:25 • 33510 просмотра
"Странное решение": у Зеленского отреагировали на снятие санкций ЕС с Фридмана и Усманова
Эксклюзив
23 сентября, 09:00 • 27061 просмотра
Не всегда 50/50: когда после развода один из супругов может получить больше имущества
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.2м/с
92%
742мм
Популярные новости
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 31095 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 27754 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo23 сентября, 13:56 • 24925 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto23 сентября, 13:57 • 25211 просмотра
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 18968 просмотра
публикации
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
Эксклюзив
16:32 • 22081 просмотра
За что могут заблокировать пенсионную карту и как восстановить доступ к деньгам16:02 • 23117 просмотра
Ляшко заявил, что «скорая» не должна приезжать, чтобы просто поставить капельницу или измерить давление — в каких случаях стоит вызывать экстренную помощь14:26 • 32812 просмотра
Что приготовить из тыквы: топ-7 лучших рецептовPhoto23 сентября, 13:57 • 25314 просмотра
Silent Hill: Townfall и Control Resonant - главные игровые релизы 24 сентябряPhotoVideo23 сентября, 13:56 • 25030 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 19071 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 27859 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 31198 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 41464 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 41522 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Отопление
Хранитель
Ми-8

Украина подписала с Финляндией соглашение по беспилотникам, а с Австралией — соглашение о безопасности

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Зеленский сообщил о соглашении по беспилотникам с Финляндией и соглашении о безопасности с Австралией. Канберра также предоставит Украине $60 млн помощи.

Украина подписала с Финляндией соглашение по беспилотникам, а с Австралией — соглашение о безопасности
Фото иллюстративное

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала с Финляндией дроновую сделку, а также с Австралией — соглашение о безопасности. Об этом глава государства заявил на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН

Мы уже работаем с партнерами в странах Персидского залива, на Кавказе и по всей Европе посредством дроновых сделок. Сегодня я подписал серьезную дроновую сделку с Финляндией. Я также подписал соглашение с Австралией, и дроны также являются частью этого соглашения. Мы готовим соглашения с Канадой и другими странами 

— сказал Зеленский. 

Дополнение

Зеленский в Telegram сообщил, что вместе с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе подписали соглашение о безопасности, которое открывает еще больше возможностей для углубления нашего партнерства. 

Сегодня также объявлен новый оборонный вклад Австралии в размере 60 млн долларов на энергетику, защитное оборудование и гуманитарную помощь. Поблагодарил за эту важную помощь и заверил премьер-министра, что Украина готова в ответ делиться нашим опытом и технологиями. Морские дроны, наземные платформы, системы с искусственным интеллектом — все это не ограничивается исключительно боевым применением и может значительно помочь укрепить национальную безопасность. Договорились, что наши команды поработают над подготовкой Drone Deal. Также объявлен новый санкционный пакет Австралии против российских пособников и судов теневого флота. Очень правильный сигнал сейчас, когда в Европе предпринимаются попытки исключить из санкционных списков путинских олигархов 

— написал Зеленский. 

Также Украина подписала с Финляндией Drone Deal. 

Встретились с Алексом Стуббом и Йонасом Гаром Стёре в Нью-Йорке. Финляндия и Норвегия — наши очень сильные партнеры, и я благодарю за содержательный обмен мнениями. Конечно, прежде всего обсудили зимний пакет и защиту нашей энергетики от российских атак. Работаем над тем, чтобы максимально усилить ПВО перед началом зимы и лишить Россию ставки на баллистический террор. Также рассказал о переговорах и встречах с американской командой. Миру нет альтернативы. И Россию нужно дожимать санкциями и поддержкой Украины, чтобы они это осознали. И сегодня же подписали с Алексом Drone Deal — важный шаг для совместной защиты наших людей и еще более сильного партнерства между нашими странами. Мы всегда готовы делиться тем, что помогло нам защищать жизни, с ближайшими друзьями 

— отметил Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и дипломатической командой прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано около 20 встреч, в частности с президентом США Дональдом Трампом, а также подписание нового соглашения Drone Deal. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
ИИ (искусственный интеллект)
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Александр Стабб
Организация Объединенных Наций
Энтони Альбанезе
Австралия
Дональд Трамп
Финляндия
Нью-Йорк
Канада
Норвегия
Европа
Владимир Зеленский
Беспилотный летательный аппарат