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The Guardian
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Україна підписала з Фінляндією дронову угоду, а з Австралією - безпекову

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Зеленський повідомив про дронову угоду з Фінляндією та безпекову угоду з Австралією. Канберра також надасть Україні $60 млн допомоги.

Україна підписала з Фінляндією дронову угоду, а з Австралією - безпекову
Фото ілюстративне

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підписала з Фінляндією дронову угоду, а також з Австралією - безпекову угоду. Про це глава держави заявив на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає УНН

Ми вже працюємо з партнерами у країнах Перської Затоки, Кавказу та по всій Європі через дронові угоди. Сьогодні я підписав серйозну дронову угоду з Фінляндією. Я також підписав угоду з Австралією, і дрони є також частиною цієї угоди. Ми готуємо угоди з Канадою і іншими країнами 

- сказав Зеленський. 

Доповнення

Зеленський у Telegram повідомив, що із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі підписали безпекову угоду, яка відкриває ще більше можливостей поглиблювати наше партнерство. 

Сьогодні також є новий оборонний внесок Австралії на 60 млн доларів на енергетику, захисне обладнання та гуманітарну допомогу. Подякував за цю важливу допомогу та запевнив прем’єр-міністра, що Україна готова у відповідь ділитися нашим досвідом і технологіями. Морські дрони, наземні платформи, системи зі штучним інтелектом – усе це не обмежується виключно бойовим застосуванням і може значно допомогти посилити національну безпеку. Домовилися, що наші команди попрацюють над підготовкою Drone Deal. Також є новий санкційний пакет Австралії проти російських поплічників і суден тіньового флоту. Дуже правильний сигнал зараз, коли у Європі йдуть спроби виключити із санкційних списків путінських олігархів 

- написав Зеленський. 

Також Україна підписала з Фінляндією Drone Deal. 

Зустрілися з Алексом Стуббом і Йонасом Гаром Стере у Нью-Йорку. Фінляндія та Норвегія – дуже сильні наші партнери, і я дякую за змістовний обмін думками. Звісно, передусім обговорили зимовий пакет і захист нашої енергетики від російських атак. Працюємо над тим, щоб максимально посилити ППО перед початком зими й позбавити росію ставки на балістичний терор. Розповів також про перемовини й зустрічі з американською командою. Мир не має альтернативи. І росію потрібно дотискати санкціями та підтримкою України, щоб вони це усвідомили. І сьогодні ж підписали з Алексом Drone Deal – важливий крок для спільного захисту наших людей та ще сильнішого партнерства між нашими країнами. Ми завжди готові ділитися тим, що допомогло нам захищати життя, з найближчими друзями 

- зазначив Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. У межах візиту заплановано близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, а також підписання нової угоди Drone Deal. 

Павло Башинський

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