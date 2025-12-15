$42.190.08
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Австралия планирует ужесточить законы об оружии после самой смертоносной стрельбы за почти 30 лет

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Австралия планирует ужесточить законы об оружии после самой масштабной массовой стрельбы за почти 30 лет, в результате которой погибли 16 человек на пляже Бонди в Сиднее. Отец и сын, идентифицированные как Саджид Акрам и Навид Акрам, совершили нападение, используя зарегистрированное оружие.

Австралия планирует ужесточить законы об оружии после самой смертоносной стрельбы за почти 30 лет

Австралия в понедельник заявила о планах ужесточить законы об оружии после самой масштабной массовой стрельбы за последние почти 30 лет, во время которой отец и сын убили 15 человек на еврейском праздновании на пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что отец, 50-летний мужчина, погиб на месте происшествия, доведя число жертв до 16, тогда как его 24-летний сын находился в критическом состоянии в больнице, сообщила полиция на пресс-конференции в понедельник.

После нападения в больницу доставили 40 человек, включая двух полицейских, которые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили правоохранители. Жертвами стали люди в возрасте от 10 до 87 лет.

Полиция не назвала имена стрелков, но сообщила, что отец имел лицензию на огнестрельное оружие с 2015 года и имел шесть зарегистрированных единиц оружия. Один из подозреваемых был известен властям, но не считался непосредственной угрозой, отметили представители службы безопасности.

Государственный вещатель ABC и другие местные СМИ идентифицировали нападавших как Саджида Акрама и его сына Навида Акрама.

Министр внутренних дел Тони Берк сообщил, что отец прибыл в Австралию в 1998 году по студенческой визе, тогда как его сын родился в Австралии.

Полиция не предоставила подробностей об огнестрельном оружии, но на видео с места происшествия видно, как мужчины стреляли из того, что выглядело как винтовка с поворотным затвором и дробовик.

Мы тщательно изучаем биографию обоих лиц. На этом этапе мы знаем о них очень мало

- сказал комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Ланьон.

В автомобиле стрелков были найдены два флага Исламского государства, сообщило австралийское национальное телевидение ABC News, не ссылаясь на источники.

Стрельба вызвала вопросы относительно того, соответствуют ли австралийские законы об оружии, которые уже являются одними из самых строгих в мире, современным потребностям.

Премьер-министр Энтони Альбанез заявил, что попросит Кабинет рассмотреть ограничения на количество оружия, разрешенного по лицензии, и срок действия лицензии. "Обстоятельства людей могут меняться, — сказал он журналистам. — Людей можно радикализовать со временем. Лицензии не должны действовать вечно".

Дополнение

Очевидцы рассказали, что нападение на известный пляж, который был переполнен в жаркий вечер выходного, длилось около 10 минут, заставив около 1000 человек, участвовавших в праздновании Хануки, бежать.

Мужчину, снятого на видео во время того, как он напал и обезоружил вооруженного мужчину, признали героем, чьи действия спасли жизнь. Местные СМИ назвали его Ахмедом аль Ахмедом, ссылаясь на родственника, который сообщил, что 43-летний владелец фруктового магазина получил два ранения и перенес операцию.

На странице сбора средств для него собрали более 550 000 австралийских долларов (≈365 000 долларов США) до полудня понедельника.

На временном мемориале на павильоне Бонди разместили цветы и флаги Израиля и Австралии, а также создали онлайн-книгу соболезнований. Полиция и частные еврейские охранники с рациями дежурили, пока посетители чтили память и возлагали цветы.

Напомним

14 декабря на пляже Бонди в Австралии двое вооруженных мужчин открыли огонь во время празднования Хануки.

Ольга Розгон

