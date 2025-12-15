Австралия планирует ужесточить законы об оружии после самой смертоносной стрельбы за почти 30 лет

Австралия в понедельник заявила о планах ужесточить законы об оружии после самой масштабной массовой стрельбы за последние почти 30 лет, во время которой отец и сын убили 15 человек на еврейском праздновании на пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что отец, 50-летний мужчина, погиб на месте происшествия, доведя число жертв до 16, тогда как его 24-летний сын находился в критическом состоянии в больнице, сообщила полиция на пресс-конференции в понедельник.

После нападения в больницу доставили 40 человек, включая двух полицейских, которые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили правоохранители. Жертвами стали люди в возрасте от 10 до 87 лет.

Полиция не назвала имена стрелков, но сообщила, что отец имел лицензию на огнестрельное оружие с 2015 года и имел шесть зарегистрированных единиц оружия. Один из подозреваемых был известен властям, но не считался непосредственной угрозой, отметили представители службы безопасности.

Государственный вещатель ABC и другие местные СМИ идентифицировали нападавших как Саджида Акрама и его сына Навида Акрама.

Министр внутренних дел Тони Берк сообщил, что отец прибыл в Австралию в 1998 году по студенческой визе, тогда как его сын родился в Австралии.

Полиция не предоставила подробностей об огнестрельном оружии, но на видео с места происшествия видно, как мужчины стреляли из того, что выглядело как винтовка с поворотным затвором и дробовик.

Мы тщательно изучаем биографию обоих лиц. На этом этапе мы знаем о них очень мало - сказал комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Ланьон.

В автомобиле стрелков были найдены два флага Исламского государства, сообщило австралийское национальное телевидение ABC News, не ссылаясь на источники.

Мировые лидеры шокированы: реакция политиков на смертельный антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее

Стрельба вызвала вопросы относительно того, соответствуют ли австралийские законы об оружии, которые уже являются одними из самых строгих в мире, современным потребностям.

Премьер-министр Энтони Альбанез заявил, что попросит Кабинет рассмотреть ограничения на количество оружия, разрешенного по лицензии, и срок действия лицензии. "Обстоятельства людей могут меняться, — сказал он журналистам. — Людей можно радикализовать со временем. Лицензии не должны действовать вечно".

Дополнение

Очевидцы рассказали, что нападение на известный пляж, который был переполнен в жаркий вечер выходного, длилось около 10 минут, заставив около 1000 человек, участвовавших в праздновании Хануки, бежать.

Мужчину, снятого на видео во время того, как он напал и обезоружил вооруженного мужчину, признали героем, чьи действия спасли жизнь. Местные СМИ назвали его Ахмедом аль Ахмедом, ссылаясь на родственника, который сообщил, что 43-летний владелец фруктового магазина получил два ранения и перенес операцию.

На странице сбора средств для него собрали более 550 000 австралийских долларов (≈365 000 долларов США) до полудня понедельника.

На временном мемориале на павильоне Бонди разместили цветы и флаги Израиля и Австралии, а также создали онлайн-книгу соболезнований. Полиция и частные еврейские охранники с рациями дежурили, пока посетители чтили память и возлагали цветы.

