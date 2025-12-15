$42.190.08
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
Австралія планує посилити закони про зброю після найсмертоноснішої стрілянини за майже 30 років

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Австралія планує посилити закони про зброю після наймасштабнішої масової стрілянини за майже 30 років, в результаті якої загинуло 16 людей на пляжі Бонді у Сіднеї. Батько та син, ідентифіковані як Саджид Акрам та Навід Акрам, вчинили напад, використовуючи зареєстровану зброю.

Австралія планує посилити закони про зброю після найсмертоноснішої стрілянини за майже 30 років

Австралія в понеділок заявила про плани посилити закони про зброю, після наймасштабнішої масової стрілянини за останні майже 30 років, під час якої батько та син вбили 15 людей на єврейському святкуванні на пляжі Бонді у Сіднеї. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що батько, 50-річний чоловік, загинув на місці події, довівши число жертв до 16, тоді як його 24-річний син перебував у критичному стані в лікарні, повідомила поліція на пресконференції в понеділок.

Після нападу до лікарні доставили 40 осіб, включаючи двох поліцейських, які перебувають у тяжкому, але стабільному стані, повідомили правоохоронці. Жертвами стали люди віком від 10 до 87 років.

Поліція не назвала імена стрільців, але повідомила, що батько мав ліцензію на вогнепальну зброю з 2015 року та мав шість зареєстрованих одиниць зброї. Один із підозрюваних був відомий владі, але не вважався безпосередньою загрозою, зазначили представники служби безпеки.

Державний мовник ABC та інші місцеві ЗМІ ідентифікували нападників як Саджида Акрам та його сина Навіда Акрама.

Міністр внутрішніх справ Тоні Берк повідомив, що батько прибув до Австралії у 1998 році за студентською візою, тоді як його син народився в Австралії.

Поліція не надала подробиць про вогнепальну зброю, але на відео з місця події видно, як чоловіки стріляли з того, що виглядало як гвинтівка з поворотним затвором та дробовик.

Ми ретельно вивчаємо біографію обох осіб. На цьому етапі ми знаємо про них дуже мало

- сказав комісар поліції Нового Південного Уельсу Мал Ланьйон.

У автомобілі стрільців було знайдено два прапори Ісламської держави, повідомило австралійське національне телебачення ABC News, не посилаючись на джерела.

Світові лідери шоковані: реакція політиків на смертельний антисемітський теракт на пляжі Бонді в Сіднеї14.12.25, 20:51 • 7014 переглядiв

Стрілянина викликала питання щодо того, чи відповідають австралійські закони про зброю, які вже є одними з найсуворіших у світі, сучасним потребам.

Прем’єр-міністр Ентоні Альбанез заявив, що попросить Кабінет розглянути обмеження на кількість зброї, дозволеної за ліцензією, та термін дії ліцензії. "Обставини людей можуть змінюватися, — сказав він журналістам. — Людей можна радикалізувати з часом. Ліцензії не повинні діяти вічно".

Доповнення

Очевидці розповіли, що напад на відомий пляж, який був переповнений у спекотний вечір вихідного, тривав близько 10 хвилин, змусивши близько 1000 людей, які брали участь у святкуванні Хануки, тікати.

Чоловіка, знятого на відео під час того, як він напав та обеззброїв озброєного чоловіка, визнали героєм, чиї дії врятували життя. Місцеві ЗМІ назвали його Ахмедом аль Ахмедом, посилаючись на родича, який повідомив, що 43-річний власник фруктового магазину отримав два поранення та переніс операцію.

На сторінці збору коштів для нього зібрали понад 550 000 австралійських доларів (≈365 000 доларів США) до полудня понеділка.

На тимчасовому меморіалі на павільйоні Бонді розмістили квіти та прапори Ізраїлю і Австралії, а також створили онлайн-книгу співчуттів. Поліція та приватні єврейські охоронці з раціями чергували, поки відвідувачі вшановували пам’ять та покладали квіти.

Нагадаємо

14 грудня на пляжі Бонді в Австралії двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь під час святкування Ханук.

Ольга Розгон

