Австралия инвестирует более 2 млрд долларов в строительство сверхсовременной верфи для атомных подводных лодок

00:16 • 2368 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
21:07 • 9146 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 29809 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 33067 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 28971 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 28770 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 67811 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 49759 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 43770 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 34035 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Тегеран предлагает США экономическую составляющую нового ядерного соглашения - Reuters15 февраля, 16:10 • 4868 просмотра
Во всех регионах Украины 16 февраля будут действовать графики почасовых отключений света15 февраля, 16:49 • 4246 просмотра
Зеленский объявил о введении спортивных санкций после скандала на Олимпиаде15 февраля, 18:34 • 4652 просмотра
Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах - NYTPhoto15 февраля, 19:10 • 11234 просмотра
Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины21:02 • 4350 просмотра
публикации
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 29807 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 98748 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 156721 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 87891 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 104163 просмотра
УНН Lite
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты01:45 • 122 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 16737 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 25236 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 23979 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 26873 просмотра
Австралия инвестирует более 2 млрд долларов в строительство сверхсовременной верфи для атомных подводных лодок

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Австралия выделяет 2,76 миллиарда долларов США на строительство верфи в Осборне для атомных субмарин. Проект создаст 10 000 рабочих мест, включая 5 000 в производстве.

Австралия инвестирует более 2 млрд долларов в строительство сверхсовременной верфи для атомных подводных лодок

Правительство Австралии официально объявило о выделении 3,9 миллиарда австралийских долларов (около 2,76 миллиарда долларов США) в качестве первоначального взноса на строительство верфи в Осборне, недалеко от Аделаиды. Этот стратегический объект станет главной площадкой для строительства и обслуживания будущего флота атомных субмарин. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Проект предусматривает создание мощной производственной базы, которая по своим размерам в десять раз превысит существующие мощности региона. Премьер-министр Энтони Албаниз подчеркнул, что этот вклад является лишь началом масштабной программы, общая стоимость которой в течение следующих десятилетий достигнет 30 миллиардов австралийских долларов.

Инвестирование в верфь для строительства подводных лодок в Осборне имеет решающее значение для поставки австралийских атомных субмарин с обычным вооружением

– заявил Энтони Албаниз.

Экономическое влияние и подготовка кадров для оборонного сектора

По плану правительства, строительство верфи обеспечит создание около 10 000 рабочих мест, из которых более 5 000 будут непосредственно связаны с производством лодок на пике программы. Премьер штата Южная Австралия Питер Малинаускас отметил, что средства будут направлены на создание критической инфраструктуры и специальной Академии навыков и обучения для будущих специалистов.

Это только начало. Мы сосредоточены на реализации этой чрезвычайно масштабной амбиции на благо будущих поколений австралийцев

– подчеркнул Малинаускас.

Британский флот заявил об отслеживании российских судов в Ла-Манше23.01.26, 15:55 • 3486 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Ядерное оружие
Reuters
Энтони Альбанезе
Австралия