Австралия инвестирует более 2 млрд долларов в строительство сверхсовременной верфи для атомных подводных лодок

Правительство Австралии официально объявило о выделении 3,9 миллиарда австралийских долларов (около 2,76 миллиарда долларов США) в качестве первоначального взноса на строительство верфи в Осборне, недалеко от Аделаиды. Этот стратегический объект станет главной площадкой для строительства и обслуживания будущего флота атомных субмарин. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Проект предусматривает создание мощной производственной базы, которая по своим размерам в десять раз превысит существующие мощности региона. Премьер-министр Энтони Албаниз подчеркнул, что этот вклад является лишь началом масштабной программы, общая стоимость которой в течение следующих десятилетий достигнет 30 миллиардов австралийских долларов.

Инвестирование в верфь для строительства подводных лодок в Осборне имеет решающее значение для поставки австралийских атомных субмарин с обычным вооружением – заявил Энтони Албаниз.

Экономическое влияние и подготовка кадров для оборонного сектора

По плану правительства, строительство верфи обеспечит создание около 10 000 рабочих мест, из которых более 5 000 будут непосредственно связаны с производством лодок на пике программы. Премьер штата Южная Австралия Питер Малинаускас отметил, что средства будут направлены на создание критической инфраструктуры и специальной Академии навыков и обучения для будущих специалистов.

Это только начало. Мы сосредоточены на реализации этой чрезвычайно масштабной амбиции на благо будущих поколений австралийцев – подчеркнул Малинаускас.

