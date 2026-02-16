Австралія інвестує понад 2 млрд доларів у будівництво надсучасної верфі для атомних підводних човнів

$42.990.00
51.030.00
ukenru
00:16 • 2518 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
21:07 • 9512 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 30041 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 33228 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 29102 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 28818 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 67880 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 49793 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 43810 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34053 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
6.3м/с
87%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В усіх регіонах України 16 лютого діятимуть графіки погодинних відключень світла15 лютого, 16:49 • 4404 перегляди
Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ15 лютого, 18:17 • 4162 перегляди
Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді15 лютого, 18:34 • 4762 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto15 лютого, 19:10 • 11375 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України21:02 • 4446 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 30034 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 98797 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 156767 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 87927 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 104208 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 202 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 16762 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 25256 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 23999 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 26893 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Серіали

Австралія інвестує понад 2 млрд доларів у будівництво надсучасної верфі для атомних підводних човнів

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Австралія виділяє 2,76 мільярда доларів США на будівництво верфі в Осборні для атомних субмарин. Проєкт створить 10 000 робочих місць, включаючи 5 000 у виробництві.

Австралія інвестує понад 2 млрд доларів у будівництво надсучасної верфі для атомних підводних човнів

Уряд Австралії офіційно оголосив про виділення 3,9 мільярда австралійських доларів (близько 2,76 мільярда доларів США) як початковий внесок для зведення верфі в Осборні, поблизу Аделаїди. Цей стратегічний об'єкт стане головним майданчиком для будівництва та обслуговування майбутнього флоту атомних субмарин. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Проєкт передбачає створення потужної виробничої бази, яка за своїми розмірами вдесятеро перевищуватиме існуючі потужності регіону. Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз наголосив, що цей внесок є лише початком масштабної програми, загальна вартість якої протягом наступних десятиліть сягне 30 мільярдів австралійських доларів.

Інвестування в верф для будівництва підводних човнів в Осборні має вирішальне значення для постачання австралійських атомних субмарин зі звичайним озброєнням

– заявив Ентоні Албаніз.

Економічний вплив та підготовка кадрів для оборонного сектору

За планом уряду, будівництво верфі забезпечить створення близько 10 000 робочих місць, з яких понад 5 000 будуть безпосередньо пов'язані з виробництвом човнів на піку програми. Прем'єр штату Південна Австралія Пітер Малінаускас зазначив, що кошти будуть спрямовані на створення критичної інфраструктури та спеціальної Академії навичок і навчання для майбутніх фахівців.

Це лише початок. Ми зосереджені на реалізації цієї надзвичайно масштабної амбіції на благо майбутніх поколінь австралійців

– підкреслив Малінаускас.

Британський флот заявив про відстеження російських суден у Ла-Манші23.01.26, 15:55 • 3486 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвітТехнології
Ядерна зброя
Reuters
Ентоні Албаніз
Австралія