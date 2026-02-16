Австралія інвестує понад 2 млрд доларів у будівництво надсучасної верфі для атомних підводних човнів

Уряд Австралії офіційно оголосив про виділення 3,9 мільярда австралійських доларів (близько 2,76 мільярда доларів США) як початковий внесок для зведення верфі в Осборні, поблизу Аделаїди. Цей стратегічний об'єкт стане головним майданчиком для будівництва та обслуговування майбутнього флоту атомних субмарин. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Проєкт передбачає створення потужної виробничої бази, яка за своїми розмірами вдесятеро перевищуватиме існуючі потужності регіону. Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз наголосив, що цей внесок є лише початком масштабної програми, загальна вартість якої протягом наступних десятиліть сягне 30 мільярдів австралійських доларів.

Інвестування в верф для будівництва підводних човнів в Осборні має вирішальне значення для постачання австралійських атомних субмарин зі звичайним озброєнням

За планом уряду, будівництво верфі забезпечить створення близько 10 000 робочих місць, з яких понад 5 000 будуть безпосередньо пов'язані з виробництвом човнів на піку програми. Прем'єр штату Південна Австралія Пітер Малінаускас зазначив, що кошти будуть спрямовані на створення критичної інфраструктури та спеціальної Академії навичок і навчання для майбутніх фахівців.

Це лише початок. Ми зосереджені на реалізації цієї надзвичайно масштабної амбіції на благо майбутніх поколінь австралійців