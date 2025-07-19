Австралия передала Украине танки Abrams - Reuters

В субботу, 19 июля, правительство Австралии заявило, что поставило танки Abrams в Украину в рамках пакета помощи на сумму 245 миллионов австралийских долларов. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлза, Украина получила большинство из 49 танков, тогда как остальные будут поставлены в ближайшие месяцы.

Танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в продолжающуюся борьбу Украины против незаконного и аморального вторжения России - сказал Марлз.

В Правительстве отметили, что танки входят в пакет помощи Украине на сумму 1,5 миллиарда австралийских долларов на военную помощь с момента полномасштабного вторжения России.

Отмечается, что Австралия также запретила экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы. В частности, страна ввела санкции против около 1000 российских физических и юридических лиц.

Напомним

19 мая во время встречи в Риме премьер-министр Австралии Энтони Альбанизи подтвердил, что парк подержанных танков М1А1 уже в пути. В то же время американские чиновники выразили сомнения относительно передачи Украине танков M1A1 Abrams со складов Австралии. Были опасения, что украинцам будет трудно их обслуживать.

Австралия предоставила Украине военную помощь на 880 млн долларов и стала крупнейшим донором вне НАТО. Страна также выделила средства для кредитной линии ЕБРР и Фонда энергетической поддержки Украины.

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