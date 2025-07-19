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The Times

Австралія передала Україні танки Abrams - Reuters

Київ • УНН

 • 2426 перегляди

Уряд Австралії 19 липня заявив про передачу Україні танків Abrams в рамках пакету допомоги на 245 мільйонів австралійських доларів. Більшість із 49 танків вже доставлено, решта надійде найближчими місяцями.

Австралія передала Україні танки Abrams - Reuters

У суботу, 19 липня, уряд Австралії заявив, що поставив танки Abrams до України в рамках пакету допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлза, Україна отримала більшість із 49 танків, тоді як решту поставлять у найближчі місяці.

Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення росії

- сказав Марлз.

В Уряді зауважили, що танки входять до пакету допомоги Україні на суму 1,5 мільярда австралійських доларів на військову допомогу з моменту повномасштабного вторгнення росії.

Зазначається, що Австралія також заборонила експорт до рф глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити. Зокрема країна ввела санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо

19 травня під час зустрічі в Римі прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі підтвердив, що парк уживаних танків М1А1 вже в дорозі. Водночас  американські посадовці висловили сумніви щодо передачі Україні танків M1A1 Abrams зі складів Австралії. Були побоювання, що українцям буде важко їх обслуговувати.

Австралія надала Україні військову допомогу на 880 млн доларів та стала найбільшим донором поза НАТО. Країна також виділила кошти для кредитної лінії ЄБРР та Фонду енергетичної підтримки України.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
M1 Abrams
Reuters
НАТО
Ентоні Албаніз
Австралія
Україна
Tesla
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