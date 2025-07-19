Австралія передала Україні танки Abrams - Reuters

У суботу, 19 липня, уряд Австралії заявив, що поставив танки Abrams до України в рамках пакету допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлза, Україна отримала більшість із 49 танків, тоді як решту поставлять у найближчі місяці.

Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення росії - сказав Марлз.

В Уряді зауважили, що танки входять до пакету допомоги Україні на суму 1,5 мільярда австралійських доларів на військову допомогу з моменту повномасштабного вторгнення росії.

Зазначається, що Австралія також заборонила експорт до рф глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити. Зокрема країна ввела санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо

19 травня під час зустрічі в Римі прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі підтвердив, що парк уживаних танків М1А1 вже в дорозі. Водночас американські посадовці висловили сумніви щодо передачі Україні танків M1A1 Abrams зі складів Австралії. Були побоювання, що українцям буде важко їх обслуговувати.

Австралія надала Україні військову допомогу на 880 млн доларів та стала найбільшим донором поза НАТО. Країна також виділила кошти для кредитної лінії ЄБРР та Фонду енергетичної підтримки України.

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