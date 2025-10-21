США и Австралия подписали соглашение о редкоземельных минералах

$41.730.10
48.760.24
ukenru
20 октября, 15:34 • 15045 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 30837 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 29196 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 38488 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 72669 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 31569 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 31690 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 12092 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26835 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 27089 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
89%
751мм
Популярные новости
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 19693 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 13449 просмотра
Российский шпион заявил, что Путина в Будапеште планируют убить по сговору британских спецслужб20 октября, 15:58 • 4834 просмотра
Российский солдат пытался сдаться, но его убил собственный дрон – Силы обороны ЮгаVideo20 октября, 16:48 • 5042 просмотра
ССО показали видео зачистки промзоны на Покровском направлении и захвата пленногоVideo20 октября, 17:48 • 3480 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 19702 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 72671 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 48858 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 119976 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 86015 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Блогеры
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Государственная граница Украины
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 13454 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 69171 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 65832 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 85485 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 82930 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
WhatsApp
Нью-Йорк Таймс

США и Австралия подписали соглашение о редкоземельных минералах

Киев • УНН

 • 256 просмотра

США и Австралия заключили соглашение о расширении поставок редкоземельных и критически важных минералов, предусматривающее инвестиции в $8,5 млрд в австралийские проекты. Это партнерство имеет целью уменьшить зависимость от Китая, который контролирует значительную долю добычи и переработки этих материалов.

США и Австралия подписали соглашение о редкоземельных минералах

Соединенные Штаты Америки и Австралия заключили соглашение о расширении поставок редкоземельных и критически важных минералов. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что соглашение поддержит проекты на $8,5 млрд, готовые к реализации, и усилит способность страны добывать и перерабатывать полезные ископаемые.

В рамочном тексте говорится, что в течение следующих шести месяцев обе страны инвестируют 1 млрд долларов в проекты в США и Австралии

- пишет BBC.

Отмечается, что сотрудничество продолжается еще с первой каденции Трампа, но Албаниз подчеркнул, что новое соглашение выводит партнерство на "новый уровень".

По данным BBC, сейчас Китай контролирует около 70% добычи редкоземельных металлов и 90% их переработки, которые используются повсеместно: от оборонного оборудования до компьютерных чипов и автомобилей.

Американские компании в значительной степени зависят от этих материалов, что делает их уязвимыми в этом году, поскольку Китай принял меры по ограничению доступа к поставкам в ответ на новые пошлины США и другие факторы напряженности

- говорится в сообщении. 

Соглашение предусматривает три направления инвестиций, в частности создание перерабатывающих мощностей в Австралии с участием американского капитала. Обе страны договорились сотрудничать по ценообразованию, получению разрешений и контролю за продажей компаний в этом секторе.

США планируют инвестировать в строительство галлиевого завода в Западной Австралии мощностью 100 тонн в год и выделяют около $2,2 млрд через Экспортно-импортный банк для развития проектов по критическим минералам.

За последние месяцы администрация Трампа уже инвестировала в американские и канадские компании, работающие с редкоземельными металлами, получив долю собственности в этих проектах.

Накануне встречи акции австралийских компаний, в частности Lynas Rare Earths, выросли в ожидании новых инвестиций. Lynas, получившая контракт от Министерства обороны США, реализует проект в Техасе.

Австралия остается одним из ведущих поставщиков критических минералов, но, как и США, зависит от Китая в сфере их переработки.

Напомним

Пентагон запускает глобальную программу закупки критически важных минералов на сумму до 1 млрд долларов для пополнения национальных запасов. Это направлено на уменьшение зависимости США от Китая, который доминирует на этом рынке.

Китай усиливает контроль над экспортом редкоземельных технологий09.10.25, 05:48 • 4094 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Энтони Альбанезе
Австралия
Дональд Трамп
Техас
Китай
Соединённые Штаты