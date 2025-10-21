США и Австралия подписали соглашение о редкоземельных минералах

США и Австралия заключили соглашение о расширении поставок редкоземельных и критически важных минералов, предусматривающее инвестиции в $8,5 млрд в австралийские проекты. Это партнерство имеет целью уменьшить зависимость от Китая, который контролирует значительную долю добычи и переработки этих материалов.