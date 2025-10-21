США и Австралия подписали соглашение о редкоземельных минералах
Киев • УНН
США и Австралия заключили соглашение о расширении поставок редкоземельных и критически важных минералов, предусматривающее инвестиции в $8,5 млрд в австралийские проекты. Это партнерство имеет целью уменьшить зависимость от Китая, который контролирует значительную долю добычи и переработки этих материалов.
Детали
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз сообщил, что соглашение поддержит проекты на $8,5 млрд, готовые к реализации, и усилит способность страны добывать и перерабатывать полезные ископаемые.
В рамочном тексте говорится, что в течение следующих шести месяцев обе страны инвестируют 1 млрд долларов в проекты в США и Австралии
Отмечается, что сотрудничество продолжается еще с первой каденции Трампа, но Албаниз подчеркнул, что новое соглашение выводит партнерство на "новый уровень".
По данным BBC, сейчас Китай контролирует около 70% добычи редкоземельных металлов и 90% их переработки, которые используются повсеместно: от оборонного оборудования до компьютерных чипов и автомобилей.
Американские компании в значительной степени зависят от этих материалов, что делает их уязвимыми в этом году, поскольку Китай принял меры по ограничению доступа к поставкам в ответ на новые пошлины США и другие факторы напряженности
Соглашение предусматривает три направления инвестиций, в частности создание перерабатывающих мощностей в Австралии с участием американского капитала. Обе страны договорились сотрудничать по ценообразованию, получению разрешений и контролю за продажей компаний в этом секторе.
США планируют инвестировать в строительство галлиевого завода в Западной Австралии мощностью 100 тонн в год и выделяют около $2,2 млрд через Экспортно-импортный банк для развития проектов по критическим минералам.
За последние месяцы администрация Трампа уже инвестировала в американские и канадские компании, работающие с редкоземельными металлами, получив долю собственности в этих проектах.
Накануне встречи акции австралийских компаний, в частности Lynas Rare Earths, выросли в ожидании новых инвестиций. Lynas, получившая контракт от Министерства обороны США, реализует проект в Техасе.
Австралия остается одним из ведущих поставщиков критических минералов, но, как и США, зависит от Китая в сфере их переработки.
Напомним
Пентагон запускает глобальную программу закупки критически важных минералов на сумму до 1 млрд долларов для пополнения национальных запасов. Это направлено на уменьшение зависимости США от Китая, который доминирует на этом рынке.
