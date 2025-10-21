$41.730.10
США та Австралія підписали угоду про рідкісноземельні мінерали

Київ • УНН

 • 320 перегляди

США та Австралія уклали угоду про розширення постачання рідкісноземельних та критично важливих мінералів, що передбачає інвестиції у $8,5 млрд в австралійські проєкти. Це партнерство має на меті зменшити залежність від Китаю, який контролює значну частку видобутку та переробки цих матеріалів.

США та Австралія підписали угоду про рідкісноземельні мінерали

Сполучені Штати Америки та Австралія уклали угоду про розширення постачання рідкісноземельних та критично важливих мінералів. Про це інформує ВВС, передає УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що угода підтримає проєкти на $8,5 млрд, готові до реалізації, та посилить здатність країни видобувати й переробляти корисні копалини.

У рамковому тексті йдеться про те, що протягом наступних шести місяців обидві країни інвестують 1 млрд доларів у проекти в США та Австралії

- пише BBC.

Зазначається, що співпраця триває ще з першої каденції Трампа, але Албаніз наголосив, що нова угода виводить партнерство на "новий рівень".

За даними BBC, наразі Китай контролює близько 70% видобутку рідкоземельних металів та 90% їхньої переробки, які використовуються повсюдно: від оборонного обладнання до комп’ютерних чіпів і автомобілів.

Американські компанії значною мірою залежать від цих матеріалів, що робить їх уразливими цього року, оскільки Китай вжив заходів щодо обмеження доступу до постачань у відповідь на нові мита США та інші фактори напруженості

- йдеться у дописі. 

Угода передбачає три напрямки інвестицій, зокрема створення переробних потужностей в Австралії за участю американського капіталу. Обидві країни домовилися співпрацювати щодо ціноутворення, отримання дозволів та контролю за продажем компаній у цьому секторі.

США планують інвестувати у будівництво галієвого заводу в Західній Австралії потужністю 100 тонн на рік та виділяють близько $2,2 млрд через Експортно-імпортний банк для розвитку проєктів із критичних мінералів.

За останні місяці адміністрація Трампа вже інвестувала у американські та канадські компанії, що працюють із рідкісноземельними металами, отримавши частку власності в цих проєктах.

Напередодні зустрічі акції австралійських компаній, зокрема Lynas Rare Earths, зросли на очікуванні нових інвестицій. Lynas, що отримала контракт від Міністерства оборони США, реалізує проєкт у Техасі.

Австралія залишається одним із провідних постачальників критичних мінералів, але, як і США, залежить від Китаю у сфері їхньої переробки.

Нагадаємо

Пентагон запускає глобальну програму закупівлі критично важливих мінералів на суму до 1 млрд доларів для поповнення національних запасів. Це спрямовано на зменшення залежності США від Китаю, який домінує на цьому ринку.

Китай посилює контроль над експортом рідкісноземельних технологій09.10.25, 05:48 • 4094 перегляди

