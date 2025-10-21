США та Австралія підписали угоду про рідкісноземельні мінерали
Київ • УНН
США та Австралія уклали угоду про розширення постачання рідкісноземельних та критично важливих мінералів, що передбачає інвестиції у $8,5 млрд в австралійські проєкти. Це партнерство має на меті зменшити залежність від Китаю, який контролює значну частку видобутку та переробки цих матеріалів.
Деталі
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз повідомив, що угода підтримає проєкти на $8,5 млрд, готові до реалізації, та посилить здатність країни видобувати й переробляти корисні копалини.
У рамковому тексті йдеться про те, що протягом наступних шести місяців обидві країни інвестують 1 млрд доларів у проекти в США та Австралії
Зазначається, що співпраця триває ще з першої каденції Трампа, але Албаніз наголосив, що нова угода виводить партнерство на "новий рівень".
За даними BBC, наразі Китай контролює близько 70% видобутку рідкоземельних металів та 90% їхньої переробки, які використовуються повсюдно: від оборонного обладнання до комп’ютерних чіпів і автомобілів.
Американські компанії значною мірою залежать від цих матеріалів, що робить їх уразливими цього року, оскільки Китай вжив заходів щодо обмеження доступу до постачань у відповідь на нові мита США та інші фактори напруженості
Угода передбачає три напрямки інвестицій, зокрема створення переробних потужностей в Австралії за участю американського капіталу. Обидві країни домовилися співпрацювати щодо ціноутворення, отримання дозволів та контролю за продажем компаній у цьому секторі.
США планують інвестувати у будівництво галієвого заводу в Західній Австралії потужністю 100 тонн на рік та виділяють близько $2,2 млрд через Експортно-імпортний банк для розвитку проєктів із критичних мінералів.
За останні місяці адміністрація Трампа вже інвестувала у американські та канадські компанії, що працюють із рідкісноземельними металами, отримавши частку власності в цих проєктах.
Напередодні зустрічі акції австралійських компаній, зокрема Lynas Rare Earths, зросли на очікуванні нових інвестицій. Lynas, що отримала контракт від Міністерства оборони США, реалізує проєкт у Техасі.
Австралія залишається одним із провідних постачальників критичних мінералів, але, як і США, залежить від Китаю у сфері їхньої переробки.
Нагадаємо
Пентагон запускає глобальну програму закупівлі критично важливих мінералів на суму до 1 млрд доларів для поповнення національних запасів. Це спрямовано на зменшення залежності США від Китаю, який домінує на цьому ринку.
