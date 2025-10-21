США та Австралія підписали угоду про рідкісноземельні мінерали

США та Австралія уклали угоду про розширення постачання рідкісноземельних та критично важливих мінералів, що передбачає інвестиції у $8,5 млрд в австралійські проєкти. Це партнерство має на меті зменшити залежність від Китаю, який контролює значну частку видобутку та переробки цих матеріалів.