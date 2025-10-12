Пентагон розпочав програму закупівлі критично важливих мінералів на $1 млрд - FT
Київ • УНН
Пентагон розпочав глобальну програму закупівлі критично важливих мінералів на суму до $1 млрд для поповнення національних запасів. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що таким чином США намагаються зменшити залежність від Китаю, який домінує на ринку металів, необхідних для оборонної промисловості.
Це відбувається після експортних обмежень, запроваджених на багато матеріалів Китаєм, який домінує в ланцюгах поставок критично важливих мінералів та постійних магнітів, необхідних для технологій від смартфонів до винищувачів
Видання вказує, що плани закупівель передбачають витрати до $500 млн на кобальт, $245 млн на стибій, $100 млн на тантал і $45 млн на скандій.
За словами неназваних співрозмовників ЗМІ, ці заходи є частиною стратегії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зміцнення національної безпеки та зменшення залежності від китайських постачальників критично важливих матеріалів.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував введення додаткового 100-відсоткового тарифу на китайські товари з 1 листопада 2025 року. Це рішення є відповіддю на "агресивну позицію" Пекіна щодо міжнародної торгівлі та експортного контролю.
Пекін, у свою чергу, закликав Вашингтон припинити тиск і повернутися до переговорів. Китай заявив, що не вагатиметься із заходами у відповідь.
