Пентагон начал программу закупки критически важных минералов на $1 млрд - FT
Киев • УНН
Пентагон запускает глобальную программу закупки критически важных минералов на сумму до 1 млрд долларов для пополнения национальных запасов. Это направлено на уменьшение зависимости США от Китая, который доминирует на этом рынке.
Подробности
Отмечается, что таким образом США пытаются уменьшить зависимость от Китая, который доминирует на рынке металлов, необходимых для оборонной промышленности.
Это происходит после экспортных ограничений, введенных на многие материалы Китаем, который доминирует в цепочках поставок критически важных минералов и постоянных магнитов, необходимых для технологий от смартфонов до истребителей
Издание указывает, что планы закупок предусматривают расходы до $500 млн на кобальт, $245 млн на сурьму, $100 млн на тантал и $45 млн на скандий.
По словам неназванных собеседников СМИ, эти меры являются частью стратегии администрации президента США Дональда Трампа по укреплению национальной безопасности и уменьшению зависимости от китайских поставщиков критически важных материалов.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина в отношении международной торговли и экспортного контроля.
Пекин, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам. Китай заявил, что не будет медлить с ответными мерами.
