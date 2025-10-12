$41.510.00
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в Грузию
16:23 • 12130 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с Зеленским
Эксклюзив
14:28 • 20742 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 17670 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской области
11 октября, 16:00 • 74300 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
11 октября, 14:06 • 97139 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 51753 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 52559 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 41211 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ "Башнефть", который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30557 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
Пентагон начал программу закупки критически важных минералов на $1 млрд - FT

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Пентагон запускает глобальную программу закупки критически важных минералов на сумму до 1 млрд долларов для пополнения национальных запасов. Это направлено на уменьшение зависимости США от Китая, который доминирует на этом рынке.

Пентагон начал программу закупки критически важных минералов на $1 млрд - FT

Пентагон начал глобальную программу закупки критически важных минералов на сумму до $1 млрд для пополнения национальных запасов. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что таким образом США пытаются уменьшить зависимость от Китая, который доминирует на рынке металлов, необходимых для оборонной промышленности.

Это происходит после экспортных ограничений, введенных на многие материалы Китаем, который доминирует в цепочках поставок критически важных минералов и постоянных магнитов, необходимых для технологий от смартфонов до истребителей

- говорится в статье.

Издание указывает, что планы закупок предусматривают расходы до $500 млн на кобальт, $245 млн на сурьму, $100 млн на тантал и $45 млн на скандий.

По словам неназванных собеседников СМИ, эти меры являются частью стратегии администрации президента США Дональда Трампа по укреплению национальной безопасности и уменьшению зависимости от китайских поставщиков критически важных материалов.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительного 100-процентного тарифа на китайские товары с 1 ноября 2025 года. Это решение является ответом на "агрессивную позицию" Пекина в отношении международной торговли и экспортного контроля.

Пекин, в свою очередь, призвал Вашингтон прекратить давление и вернуться к переговорам. Китай заявил, что не будет медлить с ответными мерами.

Вадим Хлюдзинский

