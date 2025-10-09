Китай усиливает контроль над экспортом редкоземельных технологий
Киев • УНН
Китай запретил экспорт технологий, связанных с добычей редкоземельных металлов, производством магнитов и их переработкой без разрешения. Это расширяет ограничения, являющиеся источником напряженности между Пекином и Вашингтоном.
Китай объявил об ужесточении экспорта редкоземельных технологий, тем самым расширяя ограничения, которые стали источником напряженности между Пекином и Вашингтоном. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.
Подробности
Согласно сообщению, опубликованному в четверг Министерством торговли Китая, экспорт технологий, связанных с добычей редкоземельных металлов, производством магнитов и переработкой таких металлов, запрещен без соответствующего разрешения.
Технологии, относящиеся к этим сферам, не могут быть экспортированы без согласования министерства. Использование их в военных целях, как правило, не будет одобрено, тогда как экспорт некоторых редкоземельных материалов, применяемых в исследованиях и разработках полупроводников, будет рассматриваться индивидуально
Как пишет Bloomberg, пока неясно, как китайское правительство планирует обеспечить выполнение новых ограничений.
Отмечается, что редкоземельные металлы имеют широкий спектр применения, что делает их чрезвычайно важными для высокотехнологичных отраслей, в частности автомобильной и оборонной промышленности.
Минеральные ресурсы стали одним из ключевых элементов изнурительной торговой войны между США и Китаем. Экспорт редкоземельных металлов из Китая, включая магниты, в последние месяцы вырос после того, как Пекин пригрозил создать дефицит на мировом рынке, сократив поставки, чтобы продемонстрировать свое влияние на США
Сейчас страна расширяет ограничения всего за несколько недель до личной встречи президента Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, что усиливает потенциальную напряженность именно в момент, когда обе стороны стремятся заключить более масштабное торговое соглашение.
Пекин использует свой контроль над отраслью (на Китай приходится около 70% мировых поставок) как рычаг давления в переговорах с Вашингтоном.
Напомним
Ранее сообщалось, что Китай вводит новые меры для регулирования добычи и выплавки редкоземельных элементов, включая импортируемое сырье в систему квот. Это усиливает контроль над их поставками, вызывая беспокойство среди компаний.
Переговоры между США и Китаем могут кардинально изменить расстановку сил в мире – ЦПД07.10.25, 16:36 • 4670 просмотров