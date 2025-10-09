Китай усиливает контроль над экспортом редкоземельных технологий

Китай объявил об ужесточении экспорта редкоземельных технологий, тем самым расширяя ограничения, которые стали источником напряженности между Пекином и Вашингтоном. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Согласно сообщению, опубликованному в четверг Министерством торговли Китая, экспорт технологий, связанных с добычей редкоземельных металлов, производством магнитов и переработкой таких металлов, запрещен без соответствующего разрешения.

Технологии, относящиеся к этим сферам, не могут быть экспортированы без согласования министерства. Использование их в военных целях, как правило, не будет одобрено, тогда как экспорт некоторых редкоземельных материалов, применяемых в исследованиях и разработках полупроводников, будет рассматриваться индивидуально - говорится в сообщении.

Как пишет Bloomberg, пока неясно, как китайское правительство планирует обеспечить выполнение новых ограничений.

Отмечается, что редкоземельные металлы имеют широкий спектр применения, что делает их чрезвычайно важными для высокотехнологичных отраслей, в частности автомобильной и оборонной промышленности.

Минеральные ресурсы стали одним из ключевых элементов изнурительной торговой войны между США и Китаем. Экспорт редкоземельных металлов из Китая, включая магниты, в последние месяцы вырос после того, как Пекин пригрозил создать дефицит на мировом рынке, сократив поставки, чтобы продемонстрировать свое влияние на США - сообщает издание.

Сейчас страна расширяет ограничения всего за несколько недель до личной встречи президента Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, что усиливает потенциальную напряженность именно в момент, когда обе стороны стремятся заключить более масштабное торговое соглашение.

Пекин использует свой контроль над отраслью (на Китай приходится около 70% мировых поставок) как рычаг давления в переговорах с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Китай вводит новые меры для регулирования добычи и выплавки редкоземельных элементов, включая импортируемое сырье в систему квот. Это усиливает контроль над их поставками, вызывая беспокойство среди компаний.

