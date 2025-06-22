Австралия призывает к деэскалации после ударов США по Ирану

На фоне ракетных ударов США по трём ключевым ядерным объектам Ирана правительство Австралии выступило с призывом к сдержанности, диалогу и дипломатическому урегулированию. Несмотря на поддержку некоторых оппозиционных политиков действий Вашингтона, действующая власть в Канберре воздерживается от прямой поддержки атаки, подчёркивая риск масштабного конфликта в регионе.

Об этом пишет Bloomberg, передаёт УНН.

Детали

Правительство Австралии призвало к сдержанности и возвращению к дипломатическим путям после авиаударов Соединённых Штатов по трём ядерным объектам Ирана. Американская сторона уже предупредила о возможных дальнейших ударах, если ситуация будет обостряться.

По состоянию на вечер воскресенья премьер-министр Энтони Албаниз воздержался от публичных заявлений относительно инцидента. В то же время официальный представитель правительства напомнил о серьёзной угрозе, которую представляют "ядерная программа Ирана и её программа разработки баллистических ракет для международного мира и безопасности".

Несмотря на союз с США, Австралия продолжает сопротивляться давлению администрации Трампа относительно увеличения оборонных расходов. Свою победу на выборах 3 мая Албаниз одержал, в частности, благодаря критике оппозиционной Либерально-национальной коалиции за попытки внедрять в стране непопулярную "трамповскую повестку дня".

Представитель оппозиции по вопросам внутренних дел Эндрю Хасти раскритиковал позицию правительства после американских ударов.

Коалиция не хочет войны, но мы считаем, что это были необходимые действия со стороны военных Соединённых Штатов. Мы поддерживаем Соединённые Штаты, и албанское правительство также должно поддерживать Соединённые Штаты - сказал он.

Его поддержал сенатор Дэйв Шарма, бывший посол Австралии в Израиле, который призвал Канберру выразить поддержку Вашингтону. По его мнению, "результат, который явно соответствует национальным интересам Австралии, — это Иран, который больше не сможет стремиться получить ядерное оружие, который не будет поддерживать вооружённые террористические группы в регионе и не будет питать империалистических планов относительно своих соседей".

Мы должны сосредоточиться на результате, которого мы хотим здесь, в Австралии, и я думаю, что военные удары США, нанесённые в течение ночи, способствуют достижению этого результата - добавил Шарма.

Министр обороны предостерегает от эскалации. До того как появились новости об американских атаках, министр обороны и вице-премьер Австралии Ричард Марлз предостерег от возможного обострения конфликта.

Мы обеспокоены перспективой эскалации здесь и перерастанием этого в какой-то более широкий конфликт. И именно поэтому мы используем свой международный голос, вместе со многими другими странами, для деэскалации и акцентирования внимания на диалоге, на дипломатии - подчеркнул он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.