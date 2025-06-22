Австралія закликає до деескалації після ударів США по Ірану

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
Ексклюзив
07:59 • 11736 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 56842 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 82745 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 142349 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 101077 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 127052 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 235323 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
20 червня, 12:17 • 196478 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року
20 червня, 11:31 • 93958 перегляди
Українські воїни продовжують повертатися з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
Ексклюзив
20 червня, 08:30 • 95869 перегляди
"Ваше життя вже не буде колишнім після гіпнозу" - гіпнотерапевт Анна Каруі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
54%
747мм
Популярнi новини
Удар США по Ірану: з'явилась реакція Ізраїлю22 червня, 02:59 • 15171 перегляди
В ООН зробили термінову заяву з приводу ударів США по Ірану22 червня, 03:46 • 12936 перегляди
Трамп звернувся до американців із заявою після ударів по ядерних об’єктах Ірану: основні тези22 червня, 04:18 • 11679 перегляди
Мешканка Київщини організувала мережу проституції у Сумах: подробиці22 червня, 05:47 • 16219 перегляди
Іран заявив після удару США, що справжня війна "починається прямо зараз" - ЗМІ22 червня, 06:07 • 18414 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 142319 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 235301 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 196465 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 127752 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 177126 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ентоні Албаніз
Резніков Олексій Юрійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 27685 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 56827 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 36642 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 42308 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 50471 перегляди
Актуальне
B-2 Spirit
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
Крилата ракета
Шахед-136

Австралія закликає до деескалації після ударів США по Ірану

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Австралія закликає до деескалації після ракетних ударів США по ядерних об'єктах Ірану. Уряд Австралії наголошує на ризику масштабного конфлікту та важливості дипломатичного врегулювання.

Австралія закликає до деескалації після ударів США по Ірану

На тлі ракетних ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану уряд Австралії виступив із закликом до стриманості, діалогу та дипломатичного врегулювання. Попри підтримку деяких опозиційних політиків дій Вашингтона, чинна влада у Канберрі утримується від прямої підтримки атаки, наголошуючи на ризику масштабного конфлікту в регіоні.

Про це пише Bloomberg передає УНН.

Деталі

Уряд Австралії закликав до стриманості та повернення до дипломатичних шляхів після авіаударів Сполучених Штатів по трьох ядерних об'єктах Ірану. Американська сторона вже попередила про можливі подальші удари, якщо ситуація загострюватиметься.

Станом на вечір неділі прем’єр-міністр Ентоні Албанез утримався від публічних заяв щодо інциденту. Водночас офіційний речник уряду нагадав про серйозну загрозу, яку становлять "ядерна програма Ірану та її програма розробки балістичних ракет для міжнародного миру та безпеки".

Незважаючи на союз із США, Австралія продовжує чинити опір тиску адміністрації Трампа щодо збільшення оборонних витрат. Свою перемогу на виборах 3 травня Албанез здобув, зокрема, завдяки критиці опозиційної Ліберально-національної коаліції за намагання впроваджувати у країні непопулярний "трампівський порядок денний".

Речник опозиції з питань внутрішніх справ Ендрю Хасті розкритикував позицію уряду після американських ударів.

Коаліція не хоче війни, але ми вважаємо, що це були необхідні дії з боку військових Сполучених Штатів. Ми підтримуємо Сполучені Штати, і албанський уряд також повинен підтримувати Сполучені Штати

 - сказав він. 

Його підтримав сенатор Дейв Шарма, колишній посол Австралії в Ізраїлі, який закликав Канберру висловити підтримку Вашингтону. На його думку, "результат, який явно відповідає національним інтересам Австралії, - це Іран, який більше не зможе прагнути отримати ядерну зброю, який не підтримуватиме збройні терористичні групи в регіоні та не плекатиме імперіалістичних планів щодо своїх сусідів".

Ми повинні зосередитися на результаті, якого ми хочемо тут, в Австралії, і я думаю, що військові удари США, завдані протягом ночі, сприяють досягненню цього результату

- додав Шарма. 

Міністр оборони застерігає від ескалації До того, як з’явилися новини про американські атаки, міністр оборони та віцепрем’єр Австралії Річард Марлес застеріг від можливого загострення конфлікту.

Ми стурбовані перспективою ескалації тут і переростанням цього в якийсь ширший конфлікт. І саме тому ми використовуємо свій міжнародний голос, разом з багатьма іншими країнами, для деескалації та наголосу на діалозі, на дипломатії

- наголосив він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Bloomberg
Ентоні Албаніз
Австралія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9