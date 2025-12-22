Срочное заседание в Сиднее: парламент Австралии вводит жесткие лимиты на оружие после теракта в Бонди

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 2568 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 10873 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 20865 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 29678 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 30352 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 43599 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 68897 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 76672 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44872 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38052 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.3м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай купил у россии золото на рекордную сумму - СМИ21 декабря, 17:50 • 6626 просмотра
Украина и США обсуждают во Флориде временные рамки "мирных решений" - Зеленский21 декабря, 18:44 • 3374 просмотра
Трамп намерен усилить борьбу с иммиграцией в 2026 году, несмотря на критику - Reuters21 декабря, 18:58 • 2808 просмотра
Стармер и Трамп во Флориде обсудили будущее Украины21 декабря, 19:28 • 3056 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21 декабря, 21:19 • 5992 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 20460 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 43259 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 76672 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 114335 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 83754 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Николас Мадуро
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венесуэла
Европа
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 17431 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 19323 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 31586 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 53975 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 37275 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Фильм
Техника
Сериал

Срочное заседание в Сиднее: парламент Австралии вводит жесткие лимиты на оружие после теракта в Бонди

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Парламент Нового Южного Уэльса созвал срочную сессию для принятия радикальных изменений в законодательство об оружии после теракта на пляже Бонди, где погибло 15 человек. Новый законопроект ограничит количество единиц огнестрельного оружия до четырех или десяти для фермеров.

Срочное заседание в Сиднее: парламент Австралии вводит жесткие лимиты на оружие после теракта в Бонди
Фото: Reuters

Парламент штата Новый Южный Уэльс в понедельник экстренно собрался на двухдневную сессию, чтобы принять радикальные изменения в законодательство. Поводом стала трагедия 14 декабря на пляже Бонди, где во время празднования Хануки погибли 15 человек. Власти стремятся немедленно закрыть пробелы в законах, которые позволяли гражданам владеть неограниченным количеством огнестрельного оружия. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.

Подробности

Ключевое изменение касается лимитов на вооружение. Сейчас в штате зафиксированы случаи, когда один человек владеет более чем 100 единицами оружия. Новый законопроект должен "ограничить количество единиц огнестрельного оружия, которым может владеть человек, до четырех или до десяти для определенных групп, таких как фермеры".

Тысячи людей собрались на пляже в Сиднее, чтобы почтить память жертв нападения на еврейский фестиваль21.12.25, 13:51 • 6788 просмотров

Кроме этого, пакет реформ включает:

  • Борьбу с терроризмом: полный запрет террористической символики и радикальных призывов.
    • Усиление полицейского надзора: право правоохранителей принудительно снимать маски с участников митингов.
      • Расследование: лидер оппозиции Сьюзан Лей заявила, что уже "обратилась к премьер-министру Энтони Албанезе с просьбой встретиться с ней, чтобы пересмотреть условия королевской комиссии" для детального изучения обстоятельств нападения.

        Власти подчеркивают, что такие меры критически необходимы для предотвращения новых проявлений антисемитизма и насилия в стране.

        Сиднейскому стрелку предъявлено 59 обвинений, в том числе в убийстве и терроризме17.12.25, 09:53 • 3471 просмотр

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Столкновения
        Reuters
        Энтони Альбанезе
        Австралия