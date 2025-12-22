Срочное заседание в Сиднее: парламент Австралии вводит жесткие лимиты на оружие после теракта в Бонди
Парламент Нового Южного Уэльса созвал срочную сессию для принятия радикальных изменений в законодательство об оружии после теракта на пляже Бонди, где погибло 15 человек. Новый законопроект ограничит количество единиц огнестрельного оружия до четырех или десяти для фермеров.
Парламент штата Новый Южный Уэльс в понедельник экстренно собрался на двухдневную сессию, чтобы принять радикальные изменения в законодательство. Поводом стала трагедия 14 декабря на пляже Бонди, где во время празднования Хануки погибли 15 человек. Власти стремятся немедленно закрыть пробелы в законах, которые позволяли гражданам владеть неограниченным количеством огнестрельного оружия. Об этом пишет Reuters, пишет УНН.
Ключевое изменение касается лимитов на вооружение. Сейчас в штате зафиксированы случаи, когда один человек владеет более чем 100 единицами оружия. Новый законопроект должен "ограничить количество единиц огнестрельного оружия, которым может владеть человек, до четырех или до десяти для определенных групп, таких как фермеры".
Кроме этого, пакет реформ включает:
- Борьбу с терроризмом: полный запрет террористической символики и радикальных призывов.
- Усиление полицейского надзора: право правоохранителей принудительно снимать маски с участников митингов.
- Расследование: лидер оппозиции Сьюзан Лей заявила, что уже "обратилась к премьер-министру Энтони Албанезе с просьбой встретиться с ней, чтобы пересмотреть условия королевской комиссии" для детального изучения обстоятельств нападения.
Власти подчеркивают, что такие меры критически необходимы для предотвращения новых проявлений антисемитизма и насилия в стране.
