Термінове засідання в Сіднеї: парламент Австралії вводить жорсткі ліміти на зброю після теракту в Бонді

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 1646 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 9658 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 20086 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 28936 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 29813 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 43228 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 68588 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 76236 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44767 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37976 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.3м/с
88%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рютте назвав причини, чому США вигідно залишатись у НАТО21 грудня, 17:05 • 3120 перегляди
Нічим не відрізняються від ІДІЛ: Сибіга відреагував на викрадення людей росіянами на Сумщині21 грудня, 17:20 • 3398 перегляди
Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ21 грудня, 17:50 • 5924 перегляди
Україна і США обговорюють у Флориді часові рамки "мирних рішень" - Зеленський21 грудня, 18:44 • 2850 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21:19 • 5194 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 20050 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 42887 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 76233 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 113925 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 83415 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ніколас Мадуро
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Венесуела
Європа
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 17262 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 19155 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 31418 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 53749 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 37113 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Техніка
Серіали

Термінове засідання в Сіднеї: парламент Австралії вводить жорсткі ліміти на зброю після теракту в Бонді

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Парламент Нового Південного Уельсу скликав термінову сесію для ухвалення радикальних змін до законодавства про зброю після теракту на пляжі Бонді, де загинуло 15 людей. Новий законопроєкт обмежить кількість одиниць вогнепальної зброї до чотирьох або десяти для фермерів.

Термінове засідання в Сіднеї: парламент Австралії вводить жорсткі ліміти на зброю після теракту в Бонді
Фото: Reuters

Парламент штату Новий Південний Уельс у понеділок терміново зібрався на дводенну сесію, щоб ухвалити радикальні зміни до законодавства. Приводом стала трагедія 14 грудня на пляжі Бонді, де під час святкування Хануки загинуло 15 людей. Влада прагне негайно закрити прогалини в законах, які дозволяли громадянам володіти необмеженою кількістю вогнепальної зброї. Про це пише Reuters, пише УНН.

Деталі

Ключова зміна стосується лімітів на озброєння. Наразі в штаті зафіксовані випадки, коли одна особа володіє понад 100 одиницями зброї. Новий законопроєкт має "обмежити кількість одиниць вогнепальної зброї, якою може володіти людина, до чотирьох або до десяти для певних груп, таких як фермери".

Тисячі людей зібралися на пляжі в Сіднеї, щоб вшанувати пам'ять жертв нападу на єврейський фестиваль21.12.25, 13:51 • 6750 переглядiв

Окрім цього, пакет реформ включає:

  • Боротьбу з тероризмом: повну заборону терористичної символіки та радикальних закликів.
    • Посилення поліцейського нагляду: право правоохоронців примусово знімати маски з учасників мітингів.
      • Розслідування: лідер опозиції Сюзан Лей заявила, що вже "звернулася до прем'єр-міністра Ентоні Албанезе з проханням зустрітися з нею, щоб переглянути умови королівської комісії" для детального вивчення обставин нападу.

        Влада наголошує, що такі заходи є критично необхідними для запобігання новим проявам антисемітизму та насильства в країні.

        Сіднейському стрільцю висунули 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі17.12.25, 09:53 • 3467 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Сутички
        Reuters
        Ентоні Албаніз
        Австралія