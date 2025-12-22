Термінове засідання в Сіднеї: парламент Австралії вводить жорсткі ліміти на зброю після теракту в Бонді
Київ • УНН
Парламент Нового Південного Уельсу скликав термінову сесію для ухвалення радикальних змін до законодавства про зброю після теракту на пляжі Бонді, де загинуло 15 людей. Новий законопроєкт обмежить кількість одиниць вогнепальної зброї до чотирьох або десяти для фермерів.
Парламент штату Новий Південний Уельс у понеділок терміново зібрався на дводенну сесію, щоб ухвалити радикальні зміни до законодавства. Приводом стала трагедія 14 грудня на пляжі Бонді, де під час святкування Хануки загинуло 15 людей. Влада прагне негайно закрити прогалини в законах, які дозволяли громадянам володіти необмеженою кількістю вогнепальної зброї. Про це пише Reuters, пише УНН.
Деталі
Ключова зміна стосується лімітів на озброєння. Наразі в штаті зафіксовані випадки, коли одна особа володіє понад 100 одиницями зброї. Новий законопроєкт має "обмежити кількість одиниць вогнепальної зброї, якою може володіти людина, до чотирьох або до десяти для певних груп, таких як фермери".
Тисячі людей зібралися на пляжі в Сіднеї, щоб вшанувати пам'ять жертв нападу на єврейський фестиваль21.12.25, 13:51 • 6750 переглядiв
Окрім цього, пакет реформ включає:
- Боротьбу з тероризмом: повну заборону терористичної символіки та радикальних закликів.
- Посилення поліцейського нагляду: право правоохоронців примусово знімати маски з учасників мітингів.
- Розслідування: лідер опозиції Сюзан Лей заявила, що вже "звернулася до прем'єр-міністра Ентоні Албанезе з проханням зустрітися з нею, щоб переглянути умови королівської комісії" для детального вивчення обставин нападу.
Влада наголошує, що такі заходи є критично необхідними для запобігання новим проявам антисемітизму та насильства в країні.
Сіднейському стрільцю висунули 59 обвинувачень, зокрема у вбивстві та тероризмі17.12.25, 09:53 • 3467 переглядiв