Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Австралия высылает посла Ирана из-за антисемитских нападений

Киев • УНН

 • 714 просмотра

Австралия высылает иранского посла и трех дипломатов из-за причастности к антисемитским нападениям. Инциденты включают поджоги кафе и синагоги в Сиднее и Мельбурне.

Австралия высылает посла Ирана из-за антисемитских нападений

Австралия дала послу Ирана семь дней, чтобы покинуть страну после заявлений о том, что правительство страны руководило антисемитскими нападениями в Сиднее и Мельбурне, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил на пресс-конференции во вторник, что разведывательные службы связали Иран с поджогом кафе в Сиднее в октябре прошлого года и еще одним поджогом синагоги в Мельбурне в декабре.

Албанизи добавил, что эти два инцидента были "попытками подорвать социальную сплоченность и посеять раздор в нашем сообществе".

Послу Ирана Ахмаду Садеги и трем другим должностным лицам было приказано покинуть Австралию, которая отозвала своих дипломатов из Тегерана. Иран пока не прокомментировал ситуацию.

Австралия готовится к признанию Палестины как государства в сентябре11.08.25, 09:01 • 3598 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Энтони Альбанезе
Австралия
Тегеран
Иран