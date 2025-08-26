Австралия высылает посла Ирана из-за антисемитских нападений
Австралия высылает иранского посла и трех дипломатов из-за причастности к антисемитским нападениям. Инциденты включают поджоги кафе и синагоги в Сиднее и Мельбурне.
Австралия дала послу Ирана семь дней, чтобы покинуть страну после заявлений о том, что правительство страны руководило антисемитскими нападениями в Сиднее и Мельбурне, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи заявил на пресс-конференции во вторник, что разведывательные службы связали Иран с поджогом кафе в Сиднее в октябре прошлого года и еще одним поджогом синагоги в Мельбурне в декабре.
Албанизи добавил, что эти два инцидента были "попытками подорвать социальную сплоченность и посеять раздор в нашем сообществе".
Послу Ирана Ахмаду Садеги и трем другим должностным лицам было приказано покинуть Австралию, которая отозвала своих дипломатов из Тегерана. Иран пока не прокомментировал ситуацию.
