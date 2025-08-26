$41.430.15
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 11771 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 20526 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 110103 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 70909 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 68376 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 197310 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 188212 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70692 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 67801 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
Австралія висилає посла Ірану через антисемітські напади

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Австралія висилає іранського посла та трьох дипломатів через причетність до антисемітських нападів. Інциденти включають підпали кафе та синагоги в Сіднеї та Мельбурні.

Австралія висилає посла Ірану через антисемітські напади

Австралія дала послу Ірану сім днів, щоб покинути країну після заяв про те, що уряд країни керував антисемітськими нападами в Сіднеї та Мельбурні, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив на пресконференції у вівторок, що розвідувальні служби пов'язали Іран із підпалом кафе в Сіднеї в жовтні минулого року та ще одним підпалом синагоги в Мельбурні в грудні.

Албанізі додав, що ці два інциденти були "спробами підірвати соціальну згуртованість та посіяти розбрат у нашій громаді".

Послу Ірану Ахмаду Садегі та трьом іншим посадовцям було наказано покинути Австралію, яка відкликала своїх дипломатів з Тегерана. Іран поки що не прокоментував ситуацію.

Австралія готується до визнання Палестини як держави у вересні11.08.25, 09:01 • 3598 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ентоні Албаніз
Австралія
Тегеран
Іран