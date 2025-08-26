Австралія висилає посла Ірану через антисемітські напади

Австралія дала послу Ірану сім днів, щоб покинути країну після заяв про те, що уряд країни керував антисемітськими нападами в Сіднеї та Мельбурні, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі заявив на пресконференції у вівторок, що розвідувальні служби пов'язали Іран із підпалом кафе в Сіднеї в жовтні минулого року та ще одним підпалом синагоги в Мельбурні в грудні.

Албанізі додав, що ці два інциденти були "спробами підірвати соціальну згуртованість та посіяти розбрат у нашій громаді".

Послу Ірану Ахмаду Садегі та трьом іншим посадовцям було наказано покинути Австралію, яка відкликала своїх дипломатів з Тегерана. Іран поки що не прокоментував ситуацію.

