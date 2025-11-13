Сирський про Deep Strike: з початку листопада Україна вразила 33 об'єкти російського агресора
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успішне ураження 33 стратегічних та 41 оперативного об'єкта російського агресора з початку листопада. Застосовувалися засоби дальнього ураження української розробки: "Фламінго", "Барс" та "Лютий".
Від початку листопада на стратегічному рівні - Deep Strike - успішно уражено 33 об'єкти російського агресора, а на оперативному - Middle Strike - 41. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Українською зброєю нарощуємо удари по цілях на території рф та на тимчасово окупованих територіях України. Так, з початку листопада, на стратегічному рівні (Deep Strike) успішно уражено 33 об'єкти російського агресора, а на оперативному (Middle Strike) - 41
За словами Головкома, для комплексних ударів застосовуються і засоби дальнього ураження вітчизняної розробки "Фламінго", "Барс" і "Лютий".
