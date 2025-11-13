Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов

$42.040.02
Эксклюзив
11:14 • 8134 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 12204 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 18714 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 22756 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 25359 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 23006 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 18989 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 54874 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78439 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71957 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 28065 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 34591 просмотра
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto06:58 • 10540 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 7788 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7328 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 8136 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7534 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 5644 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 86527 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 104961 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Запорожская область
Крым
Китай
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 44373 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 44865 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 35341 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 74146 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 74032 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 13 ноября атаковали объекты на территории рф и временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — нефтебазы, стоянка вертолетов и РЛС ПВО.

Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 ноября нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории рф и временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

Детали

Так, в частности, на ВОТ украинского Крыма есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местам хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории.

На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.

В Генштабе добавили, что также поражались объекты на территории Российской Федерации. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Силы обороны Украины продолжают системное огневое поражение объектов, задействованных в обеспечении российской оккупационной армии. Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты различных типов. Так, минувшей ночью произошли пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый" 

- говорится в сообщении.

Зеленский анонсировал активизацию дальнобойных санкций против россии09.10.25, 20:00 • 3527 просмотров

Напомним

Зеленский получил отчет разведки о потерях РФ $37 млрд нефтегазовых доходов - "работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции".

Антонина Туманова

Война в Украине
Санкции
Техника
Война в Украине
Запорожская область
Евпатория
Крым
Владимир Зеленский
Бердянск