Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Силы обороны Украины в ночь на 13 ноября атаковали объекты на территории рф и временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — нефтебазы, стоянка вертолетов и РЛС ПВО.
Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 13 ноября нанесли удары по нескольким десяткам объектов на территории рф и временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.
Детали
Так, в частности, на ВОТ украинского Крыма есть попадания по предприятию хранения нефтепродуктов "Морской нефтяной терминал", стоянке вертолетов и местам хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационной станции ПВО в районе Евпатории.
На временно оккупированной территории Запорожской области поражена нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.
В Генштабе добавили, что также поражались объекты на территории Российской Федерации. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Силы обороны Украины продолжают системное огневое поражение объектов, задействованных в обеспечении российской оккупационной армии. Для нанесения комплексных ударов применяются ударные БПЛА, реактивные дроны и ракеты различных типов. Так, минувшей ночью произошли пуски ряда средств дальнего поражения, среди которых отечественные разработки "Фламинго", "Барс", "Лютый"
