Сирський зустрівся з міністром Сухопутних військ США: про що йшла мова
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Даніелем Дрісколлом. Обговорювалися питання поточної ситуації на полі бою, посилення ППО, Deep Strike та безпілотних систем.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський генерал провів "продуктивну робочу зустріч" із американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Даніелем Дрісколлом. Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами Сирського, в ході зустрічі він поінформував американських колег про поточну ситуацію на полі бою.
Акцентував увагу на тому, що противник нарощує угруповання своїх військ, продовжує наступальну операцію та підвищує її інтенсивність, завдає ракетних ударів по житлових кварталах, що спричиняє численні жертви серед цивільного населення
Він також обговорив з американськими колегами посилення спроможностей України за напрямками протиповітряної оборони, Deep Strike, безпілотних систем, підготовки особового складу Сил оборони України тощо. Головнокомандувач ЗСУ вчергове наголосив, що посилення захисту українського неба, нарощення наших дальнобійних ударів по військових об’єктах ворога, утримання і стабілізація лінії фронту мають підірвати наступальні можливості противника і, в підсумку, примусити його до справедливого миру.
Зокрема, ураження в рамках Deep Strike уже продемонстрували ефективність у порушенні російської логістики і мають позитивний результат щодо нейтралізації воєнного потенціалу рф. Операції проти нафтопереробних заводів покликані звести війну до невтішних для москви перспектив, тим самим зробивши її невигідною для ворога
Крім того, ще один важливий напрям, за його словами, – це співпраця України та США у сфері технологій.
Переконаний, що український унікальний бойовий досвід і швидкі цикли провадження інновацій сприятимуть масштабуванню взаємовигідного українсько-американського співробітництва в оборонній сфері. Щиро вдячний американським колегам, а також всьому народу США за незмінну підтримку України в найскладніший період нашої сучасної історії
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що лише за попередні чотири доби втрати російських військ на Покровському напрямку становлять 487 осіб, із них 350 - безповоротні.
