рф випустила по Україні понад 13,3 тис. ракет і 142,3 тис. дронів: Сирський вказав колезі зі США на потребу у ЗРК та боєприпасах

З лютого 2022 року РФ застосувала проти України понад 13,3 тис. ракет та 142,3 тис. ударних дронів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про це під час розмови з командувачем СВ ЗС США в Європі та Африці.