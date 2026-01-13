$43.260.18
рф випустила по Україні понад 13,3 тис. ракет і 142,3 тис. дронів: Сирський вказав колезі зі США на потребу у ЗРК та боєприпасах

Київ • УНН

 • 520 перегляди

З лютого 2022 року РФ застосувала проти України понад 13,3 тис. ракет та 142,3 тис. ударних дронів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про це під час розмови з командувачем СВ ЗС США в Європі та Африці.

рф випустила по Україні понад 13,3 тис. ракет і 142,3 тис. дронів: Сирський вказав колезі зі США на потребу у ЗРК та боєприпасах

З початку вторгнення у лютому 2022 року росія випустила проти України понад 13,3 тис. ракет і понад 142,3 тис. ударних дронів, і попри значні втрати не відмовляється від наступальних дій на фронті, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час розмови з командувачем СВ ЗС США в Європі та Африці - командувачем Сухопутного командування ОЗС НАТО генералом Крістофером Донаг'ю, пише УНН.

Деталі

"Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, російський агресор не відмовляється від продовження наступальних дій", - написав Сирський у соцмережах.

Водночас, зазначив Головком, противник вдається до масованих ракетно-авіаційних ударів по нашому тилу – цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах, використовуючи морози як додатковий інструмент тиску і терору проти цивільного населення України.

"Протягом грудня 2025 року та на початку січня 2026 року ворог завдав по території України шість масованих ракетно-дронових ударів", - повідомив Сирський.

Так, у ніч на 13 січня російський агресор, з його слів, атакував об'єкти нашої енергетики, інші інфраструктурні та цивільні об'єкти 25 ракетами і 293 ударними БпЛА.

Починаючи з 24.02.2022, кількість застосованих армією рф ракет сягнула понад 13,3 тис. одиниць, ударних дронів – понад 142,3 тис. одиниць

- вказав Сирський.

І наголосив: "У цьому контексті першочерговою потребою для нас є зміцнення повітряного щита – отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів, зокрема тих, що можуть бути реалізовані американською стороною".

"Ознайомив командувача Сухопутних військ ЗС США в Європі також з іншими критичними потребами нашої армії, що можуть бути забезпечені в рамках ініціативи PURL. Підкреслив, що в нинішніх реаліях досягнення стійкого припинення вогню в Україні можливе виключно за умови посилення консолідованого тиску на противника з боку наших західних партнерів", - вказав Сирський.

Головком ЗСУ також повідомив, що "принагідно подякував особисто генералові Крістоферу Донаг'ю, президенту та народові Сполучених Штатів Америки за підтримку України та їхні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого, довготривалого миру в Україні".

Юлія Шрамко

