На фронте произошло 61 боевое столкновение: враг активно действует на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло 61 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, также совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Глушковки. Бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного и Заречного. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе Северска и Серебрянки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении в течение дня противник 18 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в сторону Новопавловки и Нового Шахового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Александровском направлении агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороне и в сторону Искры.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников, в частности в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста. Противник нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Новотягинка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу - резюмировали в Генштабе.

