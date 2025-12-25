$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 15195 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 17241 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 20238 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 16558 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 15474 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 13119 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 48813 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 66102 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32282 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 53647 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
На фронте произошло 61 боевое столкновение: враг активно действует на трех направлениях

Киев • УНН

 • 446 просмотра

С начала суток на фронте произошло 61 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях, совершив 49 обстрелов.

На фронте произошло 61 боевое столкновение: враг активно действует на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло 61 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, также совершил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Глушковки. Бой до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного и Заречного. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Славянском направлении враг трижды атаковал в районе Северска и Серебрянки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка. Одна атака до сих пор продолжается.

Зафиксированы многочисленные взрывы: в Генштабе подтвердили, что украинские военные ударили Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ25.12.25, 14:07 • 2674 просмотра

На Покровском направлении в течение дня противник 18 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в сторону Новопавловки и Нового Шахового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Александровском направлении агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороне и в сторону Искры.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников, в частности в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста. Противник нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Новотягинка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу 

- резюмировали в Генштабе.

Потери врага: российские войска недосчитались 860 солдат и 600 БПЛА за сутки25.12.25, 07:44 • 3122 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Bilohiria
Гуляйполе
Северск
Константиновка
Купянск