Зеленский провел совещание по безопасности в Донецкой области: определены задачи по ремонту дорог на эвакуационных маршрутах

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности в Донецкой области. Участники совещания определили задачи по защите приоритетных объектов критической инфраструктуры и ремонту дорог на эвакуационных маршрутах, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

На командном пункте 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, которая обороняет Славянск с севера – с направлений Ямполя и Северска, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад ее командира об оперативной обстановке, отметил воинов наградами и провел совещание по безопасности.

В ней приняли участие: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, руководители силовых ведомств и Сил обороны, представители правительства (онлайн).

Филашкин отметил, что на подконтрольных Украине территориях Донецкой области проживает почти 200 тысяч человек, и доложил о начале подготовки области к следующему отопительному сезону.

россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский

Участники совещания вместе с вице-премьер-министром по восстановлению – министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой и министром обороны Михаилом Федоровым определили задачи по защите приоритетных объектов критической инфраструктуры и ремонту дорог на эвакуационных маршрутах Донецкой области.

Глава государства также заслушал доклад командующего группировкой войск "Восток" Дмитрия Братишко об оперативной обстановке в Донецкой области и мерах по обороне Покровска и Мирнограда.

Начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александр Надточий доложил о контрдиверсионных мероприятиях в регионе.

Военные доложили Зеленскому, что оккупанты рассчитывают захватить Константиновку до конца апреля