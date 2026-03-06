Зеленский провел совещание по безопасности в Донецкой области: определены задачи по ремонту дорог на эвакуационных маршрутах

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 17040 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 20022 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05 • 21799 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 39048 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 19568 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 20333 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 19828 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19162 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19674 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 16989 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Графики отключений электроэнергии
УНН Lite
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 2990 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 27743 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 24547 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 26366 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 47520 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Дипломатка
Отопление

Зеленский провел совещание по безопасности в Донецкой области: определены задачи по ремонту дорог на эвакуационных маршрутах

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Президент Зеленский провел совещание по безопасности в Донецкой области, где определили задачи по защите критической инфраструктуры и ремонту дорог. Также обсудили подготовку области к отопительному сезону и контрдиверсионные мероприятия.

Зеленский провел совещание по безопасности в Донецкой области: определены задачи по ремонту дорог на эвакуационных маршрутах

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности в Донецкой области. Участники совещания определили задачи по защите приоритетных объектов критической инфраструктуры и ремонту дорог на эвакуационных маршрутах, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

На командном пункте 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, которая обороняет Славянск с севера – с направлений Ямполя и Северска, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад ее командира об оперативной обстановке, отметил воинов наградами и провел совещание по безопасности.

В ней приняли участие: Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, руководители силовых ведомств и Сил обороны, представители правительства (онлайн).

Филашкин отметил, что на подконтрольных Украине территориях Донецкой области проживает почти 200 тысяч человек, и доложил о начале подготовки области к следующему отопительному сезону.

россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский06.03.26, 17:23 • 20037 просмотров

Участники совещания вместе с вице-премьер-министром по восстановлению – министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой и министром обороны Михаилом Федоровым определили задачи по защите приоритетных объектов критической инфраструктуры и ремонту дорог на эвакуационных маршрутах Донецкой области.

Глава государства также заслушал доклад командующего группировкой войск "Восток" Дмитрия Братишко об оперативной обстановке в Донецкой области и мерах по обороне Покровска и Мирнограда.

Начальник главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александр Надточий доложил о контрдиверсионных мероприятиях в регионе.

Военные доложили Зеленскому, что оккупанты рассчитывают захватить Константиновку до конца апреля06.03.26, 17:59 • 2478 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Вадим Филашкин
Покровск
Донецкая область
Славянск
Луганская область
Михаил Федоров
Мирноград
Служба безопасности Украины
Северск
Александр Сырский
Владимир Зеленский