Зеленський провів безпекову нараду на Донеччині: визначено завдання щодо ремонту доріг на евакуаційних маршрутах

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент Зеленський провів безпекову нараду на Донеччині, де визначили завдання щодо захисту критичної інфраструктури та ремонту доріг. Також обговорили підготовку області до опалювального сезону та контрдиверсійні заходи.

Зеленський провів безпекову нараду на Донеччині: визначено завдання щодо ремонту доріг на евакуаційних маршрутах

Президент України Володимир Зеленський провів безпекову нараду на Донеччині. Учасники наради визначили завдання щодо захисту пріоритетних обʼєктів критичної інфраструктури та ремонту доріг на евакуаційних маршрутах, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

На командному пункті 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, яка обороняє Словʼянськ із півночі – з напрямків Ямполя та Сіверська, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь її командира щодо оперативної обстановки, відзначив воїнів нагородами та провів безпекову нараду.

У ній взяли участь: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, керівники силових відомств і Сил оборони, представники уряду (онлайн).

Філашкін зауважив, що на підконтрольних Україні територіях Донеччини проживає майже 200 тисяч людей, та доповів про початок підготовки області до наступного опалювального сезону.

росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський06.03.26, 17:23 • 19699 переглядiв

Учасники наради разом із віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою й міністром оборони Михайлом Федоровим визначили завдання щодо захисту пріоритетних обʼєктів критичної інфраструктури та ремонту доріг на евакуаційних маршрутах Донеччини.

Глава держави також заслухав доповідь командувача угруповання військ "Схід" Дмитра Братішка щодо оперативної обстановки на Донеччині та заходів з оборони Покровська й Мирнограда.

Начальник головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександр Надточій доповів про контрдиверсійні заходи в регіоні.

Військові доповіли Зеленському, що окупанти розраховують захопити Костянтинівку до кінця квітня06.03.26, 17:59 • 2460 переглядiв

Антоніна Туманова

