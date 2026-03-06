$43.810.09
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 6194 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 12951 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 24365 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 13861 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 17474 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 17703 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 18181 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 18909 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16291 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Військові доповіли Зеленському, що окупанти розраховують захопити Костянтинівку до кінця квітня

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Російські окупанти мають на меті захопити Костянтинівку до кінця квітня, заходячи в місто малими групами. Про це повідомив командир 28-ї окремої механізованої бригади Анатолій Куликівський Президенту України.

Військові доповіли Зеленському, що окупанти розраховують захопити Костянтинівку до кінця квітня

російські окупанти розраховують захопити Костянтинівку до кінця квітня та отримали завдання будь-якою ціною заходити в місто малими групами, щоб таким чином демонструвати свою присутність. Про це повідомив командир 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу, полковник Анатолій Куликівський під час доповіді Президенту України Володимиру Зеленському, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

На пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся з воїнами підрозділу та заслухав доповідь командира.

Як повідомили в ОП, командир бригади полковник Анатолій Куликівський доповів про обстановку у смузі оборони в районі населеного пункту Костянтинівка та характер дій ворога. За його словами, російські окупанти розраховують захопити місто до кінця квітня та отримали завдання будь-якою ціною заходити в Костянтинівку малими групами, щоб таким чином демонструвати свою присутність.

росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський06.03.26, 17:23 • 6200 переглядiв

Глава держави також поспілкувався з командирами батальйонів та рот про забезпечення логістики до Костянтинівки комбінованими способами, зокрема за допомогою повітряних і наземних транспортних БпЛА. Крім того, ішлося про комплектацію особовим складом, реалізацію програм "18–24" й забезпечення додатковими коштами на дрони та пікапи.

Додамо

Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

Дякую за захист такого важливого для України напрямку, східного напрямку. Ви знаєте, що він важливий не тільки з точки зору захисту нашої держави на полі бою, а також дуже важливий геополітично. Чим сильніші ми на східному напрямку, тим сильніші в переговорному процесі. Дуже важливо, що тут стійкість України достатньо сильна. Дякую вам за це! 

– наголосив Президент.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика