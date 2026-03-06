Военные доложили Зеленскому, что оккупанты рассчитывают захватить Константиновку до конца апреля

российские оккупанты рассчитывают захватить Константиновку до конца апреля и получили задачу любой ценой заходить в город малыми группами, чтобы таким образом демонстрировать свое присутствие. Об этом сообщил командир 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода, полковник Анатолий Куликовский во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

На пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским встретился с воинами подразделения и заслушал доклад командира.

Как сообщили в ОП, командир бригады полковник Анатолий Куликовский доложил об обстановке в полосе обороны в районе населенного пункта Константиновка и характере действий врага. По его словам, российские оккупанты рассчитывают захватить город до конца апреля и получили задачу любой ценой заходить в Константиновку малыми группами, чтобы таким образом демонстрировать свое присутствие.

россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский

Глава государства также пообщался с командирами батальонов и рот об обеспечении логистики в Константиновку комбинированными способами, в частности с помощью воздушных и наземных транспортных БПЛА. Кроме того, речь шла о комплектации личным составом, реализации программ "18–24" и обеспечении дополнительными средствами на дроны и пикапы.

Добавим

Зеленский поблагодарил воинов за службу и отметил их государственными наградами.