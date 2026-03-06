$43.810.09
15:35
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Военные доложили Зеленскому, что оккупанты рассчитывают захватить Константиновку до конца апреля

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Российские оккупанты намерены захватить Константиновку до конца апреля, заходя в город малыми группами. Об этом сообщил командир 28-й отдельной механизированной бригады Анатолий Куликовский Президенту Украины.

Военные доложили Зеленскому, что оккупанты рассчитывают захватить Константиновку до конца апреля

российские оккупанты рассчитывают захватить Константиновку до конца апреля и получили задачу любой ценой заходить в город малыми группами, чтобы таким образом демонстрировать свое присутствие. Об этом сообщил командир 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода, полковник Анатолий Куликовский во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

На пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским встретился с воинами подразделения и заслушал доклад командира.

Как сообщили в ОП, командир бригады полковник Анатолий Куликовский доложил об обстановке в полосе обороны в районе населенного пункта Константиновка и характере действий врага. По его словам, российские оккупанты рассчитывают захватить город до конца апреля и получили задачу любой ценой заходить в Константиновку малыми группами, чтобы таким образом демонстрировать свое присутствие.

россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский06.03.26, 17:23 • 10054 просмотра

Глава государства также пообщался с командирами батальонов и рот об обеспечении логистики в Константиновку комбинированными способами, в частности с помощью воздушных и наземных транспортных БПЛА. Кроме того, речь шла о комплектации личным составом, реализации программ "18–24" и обеспечении дополнительными средствами на дроны и пикапы.

Добавим

Зеленский поблагодарил воинов за службу и отметил их государственными наградами.

Спасибо за защиту такого важного для Украины направления, восточного направления. Вы знаете, что оно важно не только с точки зрения защиты нашего государства на поле боя, а также очень важно геополитически. Чем сильнее мы на восточном направлении, тем сильнее в переговорном процессе. Очень важно, что здесь устойчивость Украины достаточно сильна. Спасибо вам за это!

– подчеркнул Президент.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика