Военные доложили Зеленскому, что оккупанты рассчитывают захватить Константиновку до конца апреля
Киев • УНН
Российские оккупанты намерены захватить Константиновку до конца апреля, заходя в город малыми группами. Об этом сообщил командир 28-й отдельной механизированной бригады Анатолий Куликовский Президенту Украины.
российские оккупанты рассчитывают захватить Константиновку до конца апреля и получили задачу любой ценой заходить в город малыми группами, чтобы таким образом демонстрировать свое присутствие. Об этом сообщил командир 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода, полковник Анатолий Куликовский во время доклада Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
На пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским встретился с воинами подразделения и заслушал доклад командира.
Как сообщили в ОП, командир бригады полковник Анатолий Куликовский доложил об обстановке в полосе обороны в районе населенного пункта Константиновка и характере действий врага. По его словам, российские оккупанты рассчитывают захватить город до конца апреля и получили задачу любой ценой заходить в Константиновку малыми группами, чтобы таким образом демонстрировать свое присутствие.
Глава государства также пообщался с командирами батальонов и рот об обеспечении логистики в Константиновку комбинированными способами, в частности с помощью воздушных и наземных транспортных БПЛА. Кроме того, речь шла о комплектации личным составом, реализации программ "18–24" и обеспечении дополнительными средствами на дроны и пикапы.
Добавим
Зеленский поблагодарил воинов за службу и отметил их государственными наградами.
Спасибо за защиту такого важного для Украины направления, восточного направления. Вы знаете, что оно важно не только с точки зрения защиты нашего государства на поле боя, а также очень важно геополитически. Чем сильнее мы на восточном направлении, тем сильнее в переговорном процессе. Очень важно, что здесь устойчивость Украины достаточно сильна. Спасибо вам за это!