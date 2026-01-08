142 боестолкновения за сутки: самые ожесточенные бои на Покровском направлении - Генштаб

По состоянию на 22:00 8 января произошло 142 боевых столкновения. Украинские защитники решительно отбивают попытки противника продвинуться вглубь нашей территории. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 58 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для поражений 2982 дронов-камикадзе и совершили 3055 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Бугроватка, Вильча, Фиголевка.

На Купянском направлении агрессор четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в сторону Купянска, Петропавловки и Новой Кругляковки, одно боестолкновение остается незавершенным.

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки и в районе Новоселовки. Два боестолкновения продолжаются.

Четыре штурмовых действия войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Северска, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении россияне 16 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 27 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности был обезврежен 81 оккупант, из них 55 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили четыре единицы автомобильной техники, один квадроцикл, 14 БпЛА, четыре единицы специальной техники, также поразили восемь укрытий для личного состава противника - добавили в Генштабе.

На Александровском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка, Январское и в направлениях населенных пунктов Ивановка и Александроград. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений, враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. Два боестолкновения продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Юльевка, Рождественка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализничное.

На Ореховском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений.

