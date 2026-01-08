$42.720.15
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
8 января, 14:11 • 19061 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 23002 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
8 января, 13:48 • 29399 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 20413 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 15726 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 13199 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 17857 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13939 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 52517 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
142 боестолкновения за сутки: самые ожесточенные бои на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

По состоянию на 22:00 8 января зафиксировано 142 боевых столкновения. Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары, применили дроны-камикадзе и совершили обстрелы.

142 боестолкновения за сутки: самые ожесточенные бои на Покровском направлении - Генштаб

По состоянию на 22:00 8 января произошло 142 боевых столкновения. Украинские защитники решительно отбивают попытки противника продвинуться вглубь нашей территории. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 58 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для поражений 2982 дронов-камикадзе и совершили 3055 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Бугроватка, Вильча, Фиголевка.

На Купянском направлении агрессор четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в сторону Купянска, Петропавловки и Новой Кругляковки, одно боестолкновение остается незавершенным.

На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки и в районе Новоселовки. Два боестолкновения продолжаются.

Четыре штурмовых действия войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Северска, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении россияне 16 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки.

Северная часть Покровска под нашим контролем, останавливаем противника в Мирнограде - Сырский08.01.26, 19:58 • 2058 просмотров

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 27 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности был обезврежен 81 оккупант, из них 55 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили четыре единицы автомобильной техники, один квадроцикл, 14 БпЛА, четыре единицы специальной техники, также поразили восемь укрытий для личного состава противника

- добавили в Генштабе.

На Александровском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка, Январское и в направлениях населенных пунктов Ивановка и Александроград. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений, враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. Два боестолкновения продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Юльевка, Рождественка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализничное.

На Ореховском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Украинские военные поразили эшелон с ГСМ в оккупированном Крыму и ремонтное подразделение врага в Донецкой области08.01.26, 20:22 • 2560 просмотров

Ольга Розгон

