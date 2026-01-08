142 боестолкновения за сутки: самые ожесточенные бои на Покровском направлении - Генштаб
По состоянию на 22:00 8 января зафиксировано 142 боевых столкновения. Российские войска нанесли ракетные и авиационные удары, применили дроны-камикадзе и совершили обстрелы.
По состоянию на 22:00 8 января произошло 142 боевых столкновения. Украинские защитники решительно отбивают попытки противника продвинуться вглубь нашей территории. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 58 управляемых авиабомб. Кроме этого, задействовали для поражений 2982 дронов-камикадзе и совершили 3055 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Бугроватка, Вильча, Фиголевка.
На Купянском направлении агрессор четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в сторону Купянска, Петропавловки и Новой Кругляковки, одно боестолкновение остается незавершенным.
На Лиманском направлении российские захватчики восемь раз атаковали позиции Сил обороны в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки и в районе Новоселовки. Два боестолкновения продолжаются.
Четыре штурмовых действия войск противника отбили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Северска, Дроновки и Федоровки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении россияне 16 раз шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка и в направлении Степановки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 27 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности был обезврежен 81 оккупант, из них 55 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили четыре единицы автомобильной техники, один квадроцикл, 14 БпЛА, четыре единицы специальной техники, также поразили восемь укрытий для личного состава противника
На Александровском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка, Январское и в направлениях населенных пунктов Ивановка и Александроград. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений, враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. Два боестолкновения продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Юльевка, Рождественка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализничное.
На Ореховском направлении в настоящее время продолжается одно боестолкновение в районе Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.
На остальных направлениях – без особых изменений.
