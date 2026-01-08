142 боєзіткнення за добу: найзапекліші бої на Покровському напрямку - Генштаб

$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
8 січня, 14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
8 січня, 13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на Прикарпатті
8 січня, 12:02
У ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ щодо надання прокурорам квартир 
8 січня, 13:29
На МКС сталася надзвичайна ситуація: NASA може достроково повернути екіпаж на Землі
8 січня, 13:50
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
15:30
"Зроблено для тебе". Третій армійський корпус Білецького запустив нову рекрутингову кампанію
15:47
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
15:30
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:48
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
7 січня, 12:23
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Білий дім
Дніпропетровська область
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
4 січня, 17:30
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Фільм

142 боєзіткнення за добу: найзапекліші бої на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Станом на 22:00 8 січня зафіксовано 142 бойових зіткнення. Російські війська завдали ракетних та авіаційних ударів, застосували дрони-камікадзе та здійснили обстріли.

142 боєзіткнення за добу: найзапекліші бої на Покровському напрямку - Генштаб

Станом на 22:00 8 січня відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 58 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2982 дронів-камікадзе та здійснили 3055 обстрілів позицій наших військ і населених пункті

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Бугруватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у бік Куп’янська, Петропавлівки та Нової Кругляківки, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман,  Ставки та в районі Новоселівки. Два боєзіткнення тривають.

Чотири штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.

Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді - Сирський08.01.26, 19:58 • 1766 переглядiв

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 27 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 81 окупант, із них 55 – безповоротно. Також українські воїни знищили чотири одиниць автомобільної техніки, один квадроцикл, 14 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки, також уразили вісім укриттів для особового складу противника

- додали в Генштабі.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень, ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Два боєзіткнення тривають. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку в даний час триває одне боєзіткнення в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін.

Українські військові вразили ешелон з ПММ в окупованому Криму та ремонтний підрозділ ворога на Донеччині08.01.26, 20:22 • 2166 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Село
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Сіверськ
Костянтинівка
Куп'янськ