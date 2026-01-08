142 боєзіткнення за добу: найзапекліші бої на Покровському напрямку - Генштаб

Станом на 22:00 8 січня відбулося 142 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 58 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 2982 дронів-камікадзе та здійснили 3055 обстрілів позицій наших військ і населених пункті - йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Бугруватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у бік Куп’янська, Петропавлівки та Нової Кругляківки, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки та в районі Новоселівки. Два боєзіткнення тривають.

Чотири штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.

Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді - Сирський

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 27 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 81 окупант, із них 55 – безповоротно. Також українські воїни знищили чотири одиниць автомобільної техніки, один квадроцикл, 14 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки, також уразили вісім укриттів для особового складу противника - додали в Генштабі.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград. Чотири боєзіткнення в даний час тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень, ворог намагався просунутись в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Два боєзіткнення тривають. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку в даний час триває одне боєзіткнення в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін.

Українські військові вразили ешелон з ПММ в окупованому Криму та ремонтний підрозділ ворога на Донеччині