Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді - Сирський

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що північна частина Покровська під контролем, а ворога зупиняють у Мирнограді. На Покровському напрямку щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.

Північна частина Покровська під нашим контролем, зупиняємо противника в Мирнограді - Сирський

Оперативна обстановка на покровському напрямку залишається найскладнішою – щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень, проте північна частина Покровська під контролем Збройних сил України, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, пише УНН.

Покровський напрямок. Тут оперативна обстановка залишається найскладнішою – щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень. Працюю у військових частинах, які виконують бойові завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації

- йдеться у повідомленні.

"Противник намагається збільшувати тиск на наші оборонні позиції, перекидає додаткові резерви та шукає можливості для просування, зокрема через інфільтраційні дії й постійні штурми", - додав він.

"Наші війська докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування противника та знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська під нашим контролем. Зупиняємо противника в Мирнограді. Ведемо активну оборону", - заявив він.

Сирський зазначив, що за результатами доповідей на місцях уточнено завдання командирам армійських корпусів і бригад, визначено комплекс конкретних кроків для підвищення стійкості оборони, забезпечення безперебійної роботи ключових логістичних маршрутів, що безпосередньо впливають на постачання боєприпасів та підкріплення для наших воїнів.

"Завдання: підтримувати бойові спроможності та берегти життя українських захисників – найцінніше, що в нас є", - наголосив Сирський

За його словами, бої на покровському напрямку "вирізняються високою динамікою та інтенсивністю, однак наші воїни діють рішуче та професійно, демонструючи силу, витримку, злагодженість. Щиро дякую солдатам, сержантам та офіцерам – саме завдяки вам противник зазнає величезних втрат, завдяки вам стоять українські Покровськ та Мирноград".

Генштаб про ситуацію на фронті: 54 бойові зіткнення, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках08.01.26, 16:47 • 1628 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград
Збройні сили України
Олександр Сирський