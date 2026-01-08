$42.720.15
Ексклюзив
14:11 • 2384 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 5666 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 10344 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 8744 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 9354 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 9294 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 15397 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12396 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 47297 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37421 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Генштаб про ситуацію на фронті: 54 бойові зіткнення, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Від початку доби відбулося 54 бойові зіткнення. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснивши 18 та 10 атак відповідно.

Генштаб про ситуацію на фронті: 54 бойові зіткнення, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку цієї доби відбулося 54 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак ворожих військ, три з яких ще тривають. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався йти вперед на позиції наших військ у бік Куп’янська, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Дробишеве та Ставки. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському та Краматорському напрямках на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 16 атак противника.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка. Наші воїни відбили три ворожі штурми, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Два боєзіткнення тривають. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник один раз марно намагався наблизитись до наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін, резюмували у Генштабі.

російська армія втратила 1400 солдатів та 225 БпЛА за одну добу - Генштаб08.01.26, 07:15 • 4034 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Сутички
Україна