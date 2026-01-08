Генштаб про ситуацію на фронті: 54 бойові зіткнення, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Від початку цієї доби відбулося 54 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 51 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали п’ять атак ворожих військ, три з яких ще тривають. Ворог намагається просунутися в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався йти вперед на позиції наших військ у бік Куп’янська, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів в напрямку населених пунктів Дробишеве та Ставки. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському та Краматорському напрямках на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 16 атак противника.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка. Наші воїни відбили три ворожі штурми, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Два боєзіткнення тривають. Ворожих авіаударів зазнали Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник один раз марно намагався наблизитись до наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін, резюмували у Генштабі.

