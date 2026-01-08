Генштаб о ситуации на фронте: 54 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

$42.720.15
Эксклюзив
14:11 • 3930 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 8564 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 12270 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 10487 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 10629 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10201 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 15850 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12575 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 47890 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 37790 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Франция вместе с партнерами готовит план действий на случай захвата Гренландии США8 января, 07:04 • 6102 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 29684 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 28448 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 28920 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 12657 просмотра
публикации
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 12252 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 63584 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 68307 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 71492 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 110578 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Эмманюэль Макрон
Николас Мадуро
Украина
Ровненская область
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 28612 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 35931 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 60927 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 80169 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 121674 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: 54 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

Киев • УНН

 • 582 просмотра

С начала суток произошло 54 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, совершив 18 и 10 атак соответственно.

Генштаб о ситуации на фронте: 54 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала этих суток произошло 54 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбивали пять атак вражеских войск, три из которых еще продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Бургуватка, Вильча, Фиголевка.

На Купянском направлении противник один раз пытался идти вперед на позиции наших войск в сторону Купянска, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском и Краматорском направлениях в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 16 атак противника.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка. Наши воины отбили три вражеских штурма, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. Два боестолкновения продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Юльевка, Рождественка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализничное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник один раз тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

