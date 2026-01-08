Генштаб о ситуации на фронте: 54 боевых столкновения, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала этих суток произошло 54 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг совершил 51 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбивали пять атак вражеских войск, три из которых еще продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах населенных пунктов Бургуватка, Вильча, Фиголевка.

На Купянском направлении противник один раз пытался идти вперед на позиции наших войск в сторону Купянска, получил отпор.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском и Краматорском направлениях в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Софиевка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 16 атак противника.

На Александровском направлении враг пытается прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Злагода, Рыбное, Егоровка. Наши воины отбили три вражеских штурма, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в районе Варваровки. Два боестолкновения продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Юльевка, Рождественка, Горькое, Верхняя Терса, Любицкое и Зализничное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник один раз тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

российская армия потеряла 1400 солдат и 225 БпЛА за одни сутки - Генштаб